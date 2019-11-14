Опасный кабачок. Какие продукты вызывают скачки уровня сахара в крови

Источник материала: Аргументы и факты

Всем известно, что сладости и сдобные булочки вредны в том числе и потому, что очень резко повышают уровень глюкозы в крови. Но похожим действием обладают и другие, порой неожиданные продукты.

Когда мы голодны, уровень сахара в крови очень низкий. Когда еда попадает в организм, он повышается. Скорость, с которой повышается этот уровень, измеряется гликемическим индексом. И следить за ним — одна из важных задач тех, кто опасается сахарного диабета и уж тем более страдает им. Часто следят за гликемическим индексом те, кто намеревается сбросить вес или просто придерживаются здорового питания.

Чем выше гликемический индекс, тем быстрее взмывает вверх сахар в крови. А это опасно. Дело в том, что чем быстрее поднимается уровень сахара, тем быстрее он потом упадет. И вы вновь будете хотеть есть. И вот этот голод опасен для здоровья, так как может спровоцировать набор веса. К тому же скачки глюкозы в крови опасны для сосудов. И могут спровоцировать развитие сахарного диабета.

Врачи разделяют все продукты на три группы: красную, желтую и зеленую. В первой — продукты с высоким индексом, от 70 единиц и выше. Это те продукты, которые очень быстро расщепляются в организме, быстро перерабатываются в глюкозу и, соответственно, сильно поднимают уровень сахара. В зеленой зоне — те продукты, которые расщепляются очень медленно и почти не дают скачка сахара в крови. Конечно, предпочтение следует отдавать именно им. Продукты из желтой зоны — нечто среднее, их рекомендуют не есть слишком много.

100 единиц — это гликемический индекс глюкозы. Такой же индекс имеет белый хлеб из муки высшего сорта. А низкий ГИ имеют многие зеленые овощи, капуста, редиска, лук-порей.

Часто мы думаем, что любые овощи и фрукты имеют низкий гликемический индекс и скачки уровня сахара в крови он не вызовет. Но это не так. Рассказываем о продуктах, которые считаются полезными для здоровья, но находятся в красной группе, то есть достаточно сильно и быстро повышают уровень сахара в крови.

Брюква

Один из очень полезных корнеплодов, по вкусу и облику немного похожий на репу, но индекс брюквы выше — целых 99 единиц. В брюкве есть каротин, витамин С, Р, В1 и В2, натрий, железо, калий, кальций, фосфор. Важно, что полезные свойства брюквы хорошо сохраняются при хранении и варке. В брюкве много клетчатки, но при этом в ней содержится много крахмала и сахаров. Она очень быстро поднимает сахар в крови, и с ней стоит быть аккуратным.

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Кабачок

У кабачков очень низкая калорийность — всего 23 ккал на 100 грамм. При этом он чрезвычайно богат витаминами: в нем содержатся витамины С, В1, В2, а также никотиновая, яблочная и фолиевая кислоты. Кроме того, в них есть и микроэлементы — молибден, титан, алюминий, литий, цинк и др. — и соли фосфора, калия, магния и кальция.

При всей очевидной пользе нужно помнить, что ГИ кабачка такой же, как у сладкого арбуза, т. е. 75 единиц. Так что он достаточно быстро повышает уровень сахара в крови.

Картофель

Для этого корнеплода очень важен способ приготовления. Один из самых полезных способов — запекание. Как ни странно, оно делает картофель обладателем индекса в 96 единиц. Немного меньше индекс картофельного пюре — 90 пунктов. А вот отварной картофель в мундире уже находится в желтой зоне, его ГИ только 65 единиц.

Морковь

Термическая обработка повышает гликемический индекс. Например, у запеченной или отварной моркови он 85 единиц. А у сырой моркови — всего 40.

Белый рис

Часто те, кто придерживается здорового образа жизни и полезного питания, заменяют картофельные и макаронные гарниры на рис. Обычный белый шлифованный рис. К сожалению, это не самое лучшее решение, так как в шлифованном рисе крайне мало полезных веществ, зато ГИ — 89-90. Лучше выбирать рис басмати или бурый нешлифованный рис, их индекс — всего 50, что соответствует желтой группе продуктов.

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Пшено

С индексом 71 пшено попадает в красную группу, запретную для тех, кто склонен к диабету или имеет проблемы с выработкой инсулина, работой поджелудочной железы. Причем индекс пшенки на воде несколько выше, чем молочной каши.

Перловка

Удивительно, но у перловой каши гликемический индекс такой же, как у круассана — 70. Поэтому перловка находится в красной группе продуктов.

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Тыква

Всем известно, что в арбузе содержится очень много сахара, за что его причисляют к группе быстрых углеводов и не рекомендуют худеющим. Оказывается, дальняя родственница арбуза, тыква, обладает точно таким же гликемическим индексом — 75 единиц.

Ананас

Он считается одним из главных борцов с жиром в мире фруктов. В нем содержится бромелаин — растительный фермент, помогающий расщеплять белки. Кстати, поэтому немножко ананасового сока поможет смягчить жесткий кусок мяса. Ананас, как и киви, любят добавлять в маринад.

Многие верят, что бромелаин — отличное средство для похудения, и едят его после еды, чтобы облегчить переваривание продуктов. Но не учитывают, что ГИ у тропического фрукта достаточно высок — 65 единиц. Так что не стоит есть ананас в больших количествах, и уж точно не стоит делать это на голодный желудок, чтобы избежать резких скачков уровня сахара.