Как защититься от страшной болезни. Онкология в вопросах и ответах

Источник материала: Аргументы и факты

Наш эксперт — врач-онколог- гематолог, член Европейского общества медицинской онкологии (ESMO), кандидат медицинских наук Михаил Ласков.

В чём причина рака?

К сожалению, ответа на этот вопрос пока не существует. Хотя механизм образования опухоли достаточно изучен, точно установить причину, которая даёт старт онкологическому процессу, учёным пока не удалось. Впрочем, некоторые факторы, способные запустить болезнь, известны, а некоторые находятся «под подозрением».

Справка Злокачественные опухоли возникают в результате трансформации нормальных клеток, которые начинают бесконтрольно размножаться. Если иммунная система организма вовремя не распознаёт такую трансформацию, опухоль начинает разрастаться и со временем метастазирует (распространяется). Метастазы могут образовываться во всех без исключения органах и тканях. Наиболее часто метастазы возникают в костях, печени, мозге и лёгких.

Наследственность

Определённые генетические мутации могут значительно увеличивать риск образования злокачественных опухолей. Классический пример – некоторые формы рака молочной железы, которые имеют наследственную природу.

Факт

Американская актриса Анджелина Джоли из-за высокого риска рака удалила обе молочные железы и яичники. Поскольку несколько близких родственниц Джоли скончались от рака груди, акт­риса решила пройти генетическое тестирование. Выяснилось, что из-за мутаций определённых генов риск рака груди и/или яичников у Джоли составлял более 80%.

Вредные привычки

Например, хорошо изучена связь между раком и курением, причём речь идёт не только о раке лёгких, но и о некоторых других опухолях. Разумеется, это не означает, что все курильщики непременно заболеют раком, однако в общем случае риск у обладателей этой вредной привычки существенно выше.

Факт

Одна из известных марок сигарет выбрала в качестве образа для своей рекламной кампании бравого ковбоя. Четверо актёров, снимавшихся в рекламе в разные годы, умерли от рака лёгких.

Лишний вес

Точного объяснения связи ожирения и рака пока не существует, есть лишь теории.

Согласно одной из них, причина кроется в гормональном сбое, который может быть спровоцирован лишним весом.

Кроме того, у людей с ожирением чаще встречается сахарный диабет второго типа, который также является одним из факторов повышенного риска онкологических заболеваний.

Факт

Доказано, что люди с повышенной массой тела находятся в группе риска по 13 видам рака.

Возраст

С возрастом риск заболеть раком увеличивается. С годами в организме накапливаются различные «поломки», которые могут приводить к образованию опухоли, – неслучайно многие специалисты считают онкологические заболевания верными спутниками старения. Но, увы, молодость вовсе не является 100%-ной гарантией защиты от рака, ведь злокачественные опухоли встречаются и у детей.

Факт

Случается, что раком заболевают ещё не рождённые дети – злокачественная опухоль может сформироваться уже на стадии эмбрионального развития. Сейчас у таких малышей есть шанс выжить – врачи уже умеют проводить внутриутробные операции по удалению опухоли.

Стресс

Существуют теории, которые связывают стресс с возникновением рака. Однако ни одна из них не получила строгих доказательств.

Факт

Найти человека, который никогда не испытывал стрессов, невозможно. Кроме того, довольно сложно подобрать универсальные критерии для оценки величины стресса. Ведь все мы реагируем на сложные ситуации по-разному. Кто-то остается относительно спокойным в действительно критических обстоятельствах, а кто-то остро переживает малейшую неприятность.

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Никакой самодеятельности!

Многие из нас пытаются самостоятельно определить наличие рака у себя или своих близких, опираясь на различные симптомы. Не стоит этого делать!

Поскольку название «рак»– это своеобразная «корзинка», в которой «лежат» сотни различных видов опухолей и заболеваний, ни одного точного признака болезни не существует.

Похудание, бледность, тошнота и повышение температуры хоть и могут сопутствовать злокачест­венным опухолям, но также могут быть симп­томами множества других заболеваний. И даже боль не является достоверным признаком опухоли – боль может возникнуть по самым разным причинам, а многие виды рака до определённого момента протекают скрытно. Поэтому забудьте о попытках поставить себе диагноз без врача, ведь диагностика рака сложна даже для специалистов.

Ещё одна вещь, о которой стоит забыть, – это походы к онкологу с жалобами на каждый тревожащий вас симптом. Этот специалист занимается раком только в том случае, если существование опухоли уже доказано или на этот счёт имеются веские подозрения. Проводить полное обследование и выяснять причину потери веса или тошноты онколог, скорее всего, не будет.

Поэтому разумнее обратиться к терапевту или врачу общей практики. В идеале именно эти врачи должны заниматься первичной диаг­ностикой, а затем при необходимости назначать дополнительные обследования и привлекать врачей-специалистов.

Диагноз по сети



В интернете немало приложений и сайтов, где можно заполнить анкету, а затем оценить свой риск возникновения рака. Но на сегодняшний день нет эффективных методик, которые позволяют выявить рак без врача и дополнительных обследований. Поэтому доверять таким приложениям не следует. Более того, они могут сослужить вам недобрую службу: «плохой» результат онлайн-теста заставит понапрасну нервничать, а «хороший» может заставить отказаться от похода к специалисту, когда это действительно необходимо.

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Онкомаркеры – сдавать или нет?



Некоторые из нас пытаются самостоятельно сдавать эти анализы, чтобы определить наличие у себя злокачественной опухоли. Однако для выявления рака исследования онкомаркеров бесполезны. Повышение уровня онкомаркеров могут быть связаны с воспалением в различных органах и другими причинами, не имеющими отношения к раку. С другой стороны, многие злокачественные опухоли не сопровождаются ростом онкомаркеров.

То есть эти анализы необходимы лишь для того, чтобы оценить эффективность лечения некоторых видов рака, когда диагноз уже поставлен.

Единственный онкомаркер, который может использоваться для выявления рака, – простатический специфический антиген (ПСА), который направлен на диагностику рака простаты у мужчин. Однако до сих пор в медицинском сообществе нет консенсуса касательно полезности этого исследования. Дело в том, что повышение ПСА не всегда связано со злокачественной опухолью, кроме того, часто рак простаты развивается настолько медленно, что его лечение не требуется – зачастую пожилые мужчины с такой опухолью умирают от естественных причин, а не от рака. Поэтому многие специалисты считают, что сдавать ПСА, если больного ничего не беспокоит, бессмысленно.

Справка Единственные доступные способы само­диагностики – регулярный осмотр молочных желёз у женщин и осмотр кожи для выявления меланомы.

При осмотре груди вас должны насторожить любые изменения кожи молочной железы, наличие уплотнений в груди, увеличение подмышечных лимфоузлов, выделения из соска и изменение его формы. При этих симптомах не тяните с обращением к врачу.

Что касается меланомы, то её признаком может стать любое изменение родинки – её увеличение в размере, изменение её формы, очертаний, изъязвление на поверхности родинки. Во всех этих случаях проконсультируйтесь с врачом.

Анализируй это!

Для начала стоит понять разницу между ранней диагностикой рака и онкоскринингом. В первом случае речь идёт об обследовании людей, у которых уже имеются симптомы заболевания, во втором – о тех, кого ничего не беспокоит.

Некоторые исследования, направленные на онко­скрининг, можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации.

Однако отношение к таким исследованиям у специалистов неоднозначное.

Многие врачи считают, что эти обследования могут принести не только пользу, но и вред.

Обследуемся бесплатно В рамках бесплатной диспансеризации можно пройти следующие анализы, направленные на выявление рака:

исследование мазка с поверхности шейки матки, для женщин от 18 до 64 лет раз в три года;



маммография, для женщин 40–75 лет раз в два года;



определение простатоспецифического антигена (ПСА) в крови, для мужчин в 45, 50, 55, 60 лет и в 64 года;



анализ содержимого кишечника на скрытую кровь чувствительным иммунохимическим методом, для мужчин и женщин 40–64 лет раз в два года, 65–75 лет – раз в год;



эзофагогастродуоденоскопия – в 45 лет.







Также по медицинским показаниям в рамках 2‑го этапа диспансеризации проводятся рентген или КТ лёгких, ректороманоскопия и колоноскопия.

«За» и «против»



Главный довод сторонников скрининга звучит так: «Поскольку многие виды рака поначалу протекают бессимптомно, обследования помогут выявить болезнь на ранней стадии, вылечить её или хотя бы существенно продлить человеку жизнь».

Но, с другой стороны, скрининг проводится с определённой периодичностью, поэтому в основном он позволяет выявлять медленно растущие опухоли, тогда как агрессивные и скоротечные формы рака к моменту обследования либо оказываются запущенными, либо не выявляются вовсе.

Второй отрицательный момент связан с первым. В случае с «медленным» раком выявленная на скрининге опухоль часто бывает настолько мала, что понять, злокачественная ли она, не представляется возможным без операции. А любая операция – это риск осложнений. Поэтому в идеале стоит найти врача, который сможет оценить ваши индивидуальные риски онкологических заболеваний и провести те исследования, которые необходимы именно вам в силу наследственности или имеющихся у вас болезней.

Но даже если такого врача не нашлось, это не значит, что нужно махнуть рукой на своё здоровье. Некоторые исследования весьма информативны и полезны.

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Это обязательно!



Вот список исследований, которые эффективно выявляют рак, когда симптомов болезни ещё нет.

Маммография. Есть разные мнения об эффективности этого метода для скрининга. Но, как минимум, качественно проведённая маммография даёт достаточно точную картину в отличие от УЗИ молочных желёз. Цитологическое исследование мазка из шейки матки (так называемый РАР-тест). Этот анализ направлен на выявление рака шейки матки. Если в мазке обнаружены изменённые клетки, пациент­ка направляется на дальнейшее обследование. Анализ кала на скрытую кровь. Позволяет эффективно выявлять онкологические заболевания кишечника. Также данный скрининг можно проводить при помощи колоноскопии и сигмоскопии.

Рак и диета

Многие продукты обвиняют в том, что они способны провоцировать появление опухолей. Другие, напротив, считаются защитниками от рака. Как на самом деле связаны еда и онкология?

Опасные сосиски



Специалисты сходятся во мнении, что для того чтобы защитить себя от различных заболеваний, в том числе и от рака, питаться нужно сбалансировано и полноценно. А вот связь отдельных продуктов с развитием рака весьма сомнительна. Так, например, нередко можно услышать, что любовь к сладкому и жареной пище – фактор риска возникновения опухолей. Однако до сих пор никому не удалось привести чётких доказательств в пользу этих утверждений.

Единственный продукт, связь которого с возникновением рака доказана, – это красное мясо, особенно обработанное (это всевозможные сосиски, колбасы, бекон и т. д.). Одна из возможных причин кроется в том, что данные продукты содержат нитриты – добавки, которые придают колбасам аппетитный розовый цвет. По некоторым данным, эти вещества увеличивают риск развития опухолей. Но влияние колбасы на развитие рака ничтожно по сравнению с другими факторами риска, например с курением. К тому же нитриты часто содержатся и в других продуктах, например в полезных овощах, поэтому полностью обезопасить себя от этих веществ вряд ли получится.

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Антиоксиданты бесполезны?



Антиоксиданты – это витамины и некоторые другие вещества, содержащиеся в пище, которые, по некоторым данным, защищают организм от злокачественных опухолей. Однако ситуация с антиоксидантами не так уж однозначна.

Эти вещества могут поступать извне и синтезироваться клетками нашего тела. Если организм здоров, антиоксидантов, которые он производит сам, вполне достаточно для того, чтобы защитить клетки от повреждений, вызванных окислительными процессами (именно эти повреждения могут быть причиной появления мутаций и, как следствие, злокачественных новообразований).

Что касается антиоксидантов, поступающих в организм с пищей, то сведения об их противораковых свойствах крайне противоречивы. Более того, приводятся данные о том, что некоторые витамины в большом количестве могут приводить к появлению опухолей.

ВОЗ рекомендует Некоторые факторы риска развития рака, например наследственность, мы изменить не в силах. Однако на другие вполне можно повлиять. Вот какие рекомендации даёт Всемирная организация здравоохранения.

Бросьте курить.



Следите за весом.



Ешьте больше овощей и фруктов.



Больше двигайтесь.



Не употребляйте алкоголь.



Избегайте незащищённых половых контактов, чтобы снизить риск заражения вирусом папилломы человека и гепатитом.



Старайтесь не находиться слишком долго под прямыми солнечными лучами.

Интересно



Заменители сахара аспартам и сахарозу сразу после появления этих препаратов на рынке обвиняли в том, что они могут увеличивать риск развития злокачественных опухолей. Обвинения были основаны на исследовании, проведённом в начале 80‑х годов ХХ века, которое выявило, что заменители сахара увеличивали риск появления рака мочевого пузыря у под­опытных крыс. После публикации результатов этого исследования в США началась кампания по запрету искусственных заменителей сахара. Что, естест­венно, привлекло внимание многих учёных к проблеме. После многолетнего изучения влияния подсластителей на здоровье выяснилось, что заменители сахара могут вызывать рак мочевого пузыря только у грызунов, а у людей канцерогенный эффект отсутствует. Чуть позже аспартам стали связывать с увеличением риска рака голов­ного мозга, но эта теория также была опровергнута.

Вылечить навсегда

Несмотря на то что злокачественные образования занимают одно из первых мест среди причин смертности, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям, во многих случаях врачам удаётся справиться с болезнью.

Существуют три основных способа лечения рака.

Операция



Опухоль удаляют (обычно «с запасом» – вместе с окружающими тканями). В зависимости от расположения, вида и размера опухоли может проводиться как традиционная операция, так и лапароскопическое или роботическое удаление опухоли.

Облучение



Для этого используются различные способы – конформная лучевая терапия, кибернож. Все виды облучения убивают злокачественные клетки, в то время как здоровые клетки терпят меньший вред.

Лекарственное лечение



Такое лечение может проводиться несколькими способами.

Химиотерапия. То есть использование лекарств, направленных против быстро делящихся клеток опухоли. Часто в процессе лечения по­вреждаются и здоровые клетки (именно с этим связаны многие побочные эффекты химиотерапии), но после прекращения лечения здоровые клетки восстанавливаются.

Иммунотерапия. Относительно новый способ лечения рака. Препараты заставляют иммунную систему атаковать опухоль. Однако иммунотерапия может использоваться не для всех видов рака.

Гормональная терапия. Рост некоторых опухолей зависит от уровня гормонов. Например, при определённых типах рака молочной железы часто используют препараты, блокирующие эстроген.

Таргетная терапия. Существует для некоторых видов рака. Это лекарства, которые «нацелены» (target – цель) на определённые характеристики опухолей.

Выбор метода лечения (или их сочетания) зависит от конкретного случая. Это определяется видом опухоли, состоянием здоровья пациента (наличием противопоказаний к тому или иному виду лечения).

Успех лечения также зависит от многих факторов, в том числе и от стадии заболевания. Нередко после лечения наступает полное выздоровление. Вероятность рецидива зависит от вида рака и правильности лечения. Рецидивы случаются в разные сроки, и это тоже зависит от заболевания. Например, в случае с лейкозом отсутствие рецидивов в течение трёх – пяти лет говорит о том, что вероятность возвращения болезни не выше, чем риск заболеть раком у здорового человека.

Справка Самые распространённые виды рака в мире – рак лёгких, рак кишечника, рак кожи, рак молочной железы у женщин и рак простаты у мужчин.

По числу как заболевших, так и умерших на первом месте стоит рак лёгкого... Пока очень плохо поддаются лечению опухоли мозга и рак поджелудочной железы.

Знаменитости, победившие рак

Актёр Майкл Дуглас. Рак гортани. Диагноз был поставлен в 2010 г. Уже спустя 2 года актёр вернулся в кино.

Певица Кайли Миноуг. Рак груди. Врачи обнаружили опухоль в 2005 г. После курса лечения певица вернулась на сцену.

Актёр Роберт Де Ниро. Рак простаты. Диагноз был поставлен в 2003 г. Лечение заняло около 2 месяцев, затем актёр вернулся к работе.

Певец Род Стюарт. Рак щитовидной железы, рак простаты. В 2000 г. певец перенёс операцию по удалению опухоли щитовидной железы, а три года назад заявил, что у него диагностировали рак простаты. Между тем в 2018 г. Род выпустил свой новый альбом.

Писательница Дарья Донцова. Рак груди. Опухоль была обнаружена в 1998 г. Сейчас она активно помогает женщинам, столкнувшимся с этим заболеванием.

Певица Лайма Вайкуле. Рак груди. Диагноз был поставлен в 1991 г. Сейчас она продолжает выступать на сцене.

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А правда ли?

С онкологическими заболеваниями связано немало заблуждений. Рассмотрим самые распространённые из них.

Миф. У молодых рак развивается быстрее, чем у пожилых.

Скорость развития рака в большинстве случаев зависит от разновидности опухоли, а не от возраста больного или особенностей его организма. Более того, некоторые виды опухолей ведут себя по-разному у людей разного возраста. Например, глиома низкой степени злокачественности у детей часто проходит без всякого лечения или с минимальным вмешательством, а у взрослых может привести к летальному исходу.

Миф. Если у человека есть одно онкологическое заболевание, он застрахован от других видов рака.

Увы, это не так. Бывает, что у одного пациента диагностируется сразу несколько онкологических болезней. И наоборот, невозможно утверждать, что, если человек болен каким-то видом рака, у него выше риск появления других опухолей.

Миф. Рак заразен.

Нет. Заразиться онкологическим заболеванием нельзя. Правда, некоторые вирусы увеличивают риск возникновения рака. Например, вирус папилломы человека может приводить к раку шейки матки, а вирус гепатита – к раку печени. Но это сложная связь, меньшинство из носителей ВПЧ заболеют раком шейки матки.

Миф. Мобильные телефоны и микроволновые печи увеличивают риск развития опухолей.

Связь между излучением от сотовых и микроволновок и появлением злокачественных новообразований не доказана.

Миф. Рак можно вылечить при помощи голодания.

Это утверждение основано на том, что раковым клеткам требуется много питательных веществ, чтобы делиться. Но свою «порцию» питания раковая клетка получит в любом случае, даже если человек полностью откажется от пищи. Зато ограничения в питании могут негативно отразиться на общем состоянии организма, поэтому врачи советуют онкологическим больным питаться полноценно.

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Только цифры

9,6 миллиона человек умерли от рака в 2018 году.

22% случаев смерти от рака связано с курением.

65–69 лет – на эту возрастную группу приходится максимальное число заболевших раком.

1-е место по распространённости рака в мире занимает Австралия (468 случаев на 100 000 населения).

2-е место у Новой Зеландии (438 на 100 000).

3-е место у Ирландии (373,7 на 100 000).

В десятку стран – лидеров по количеству зафиксированных случаев рака также вошли Венгрия, США, Бельгия, Франция, Дания, Норвегия и Нидерланды. У России – 55‑е место (222 на 100 000).

В ближайшие 20 лет количество заболевших раком увеличится на 70% – такой прогноз дают эксперты ВОЗ.

50% всех медицинских исследований, проводимых в мире, связано с раком.