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4 лучших продукта для здоровья суставов
20.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С возрастом суставы изнашиваются у всех – это неизбежный процесс. Однако неправильное питание может усугубить ситуацию — усиливать боль или ускорять разрушение. Включите
1. Вишня
Ученые из Бостонского университета провели исследование, и выяснили, что всего 10 вишен каждый день, способно защитить от развития подагры – одного из самых серьезных и болезненных заболеваний костей и суставов. Если нет вишни, то подойдет вишневый сок или морс.
3. Экстракт морской звезды
4. Оливковое масло
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С возрастом суставы изнашиваются у всех – это неизбежный процесс. Однако неправильное питание может усугубить ситуацию — усиливать боль или ускорять разрушение....
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