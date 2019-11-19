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4 лучших продукта для здоровья суставов

20.11.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

4 лучших продукта для здоровья суставов

С возрастом суставы изнашиваются у всех – это неизбежный процесс. Однако неправильное питание может усугубить ситуацию — усиливать боль или ускорять разрушение. Включите эти 4 продукта в свой рацион, и они будут поддерживать здоровье ваших суставов.

1. Вишня 

Ученые из Бостонского университета провели исследование, и выяснили, что всего 10 вишен каждый день, способно защитить от развития подагры – одного из самых серьезных и болезненных заболеваний костей и суставов. Если нет вишни, то подойдет вишневый сок или морс.
  
2. Жирная рыба
К таким сортам относится лосось, сардины, скумбрия. Несколько исследований, проведенных с целью выяснения влияния жирных кислот омега-3 на суставы выяснили, что регулярное потребление жирной рыбы способно облегчить боль.

3. Экстракт морской звезды
Этот экзотический ингредиент увеличивает подвижность суставов, борется с инфекциями и улучшает кровоток.
«Средства на основе сухого экстракта морской звезды для суставов действует целенаправленно: при наружном применение, оно восстанавливает нормальное функционирование опорно-двигательного аппарата. Мази на основе масла снимают боль, ускоряют регенерацию клеток кожи», – пишет издание «Красоты и здоровье».

4. Оливковое масло
Олеокантал, который в большом количестве содержится в оливковом масле, имеет противовоспалительный эффект. Механизм основан на снижении оксида азота в хондроцитах. Однако помните, что оливковое масло лучше потреблять в холодном виде так как при высокой температуре полезные вещества разрушаются. Идеальный вариант – использовать как заправку для салатов.

 
medikforum.ru
 
 
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С возрастом суставы изнашиваются у всех – это неизбежный процесс. Однако неправильное питание может усугубить ситуацию — усиливать боль или ускорять разрушение....
 
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