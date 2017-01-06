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установки "Искандер-М" обнаружены в Сирии израильским спутником

07.01.2017 22:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» обнаружен в Сирии израильским разведывательным спутником «Эрос-В». Об этом сообщает американский еженедельник Defence News со ссылкой на информацию своего корреспондента из Тель-Авива и фото высокого разрешения компании ImageSat International (iSi), дочерней компании государственной корпорации IAI (Israel Aerospace Industries), строящей разведывательные спутники.

Наземный комплекс 9К720 "Искандер-М". Фото: cont.ws
Наземный комплекс 9К720 «Искандер-М». Фото: cont.ws

Как отмечает издание, опубликованные фотоснимки подтвердили то, что было известно аналитикам западных разведывательных служб с марта 2016 года — в Сирии развернуты российские ракетные комплексы «Искандер-М» с баллистическими ракетами, способными нести ядерные боевые части.

Разведывательные снимки территории Сирии были сделаны израильским спутником «Эрос-В» 28 декабря 2016 года и размещены 5 января 2017 года на вэб-сайте компании iSi.

В разделе вэб-сайта iSi под названием Insights компания разместила изображения авиабазы Хмеймим в провинции Латакия, на которых видны две пусковых установки из состава ОТРК «Искандер-М», каждая из которых может произвести пуск двух ракет класса «поверхность — поверхность» (SS-26 по обозначению НАТО) с дальностью действия 500 км.

На других снимках, полученных в конце ноября 2016 года, видны шесть различных компонентов ракетного комплекса под камуфляжными сетками.

Как предполагают аналитики, сильные дожди и наводнение привели к необходимости переместить две пусковые установки, которые и были обнаружены спутником.

Как отмечает компания iSi, спутниковые снимки «являются первым визуальным доказательством присутствия ОТРК в Сирии». В то же время, как подчеркивает Defence News, в марте 2016 года на российском военном сайте military-informant.com впервые было размещено видео, свидетельствующее о присутствии ОТРК «Искандер-М» на авиабазе Хмеймим.

 
 
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Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер-М» обнаружен в Сирии израильским разведывательным спутником «Эрос-В». Об этом сообщает американский...

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