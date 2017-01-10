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iPhone 8 сделают похожим на iPhone 4

11.01.2017 16:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Грядущий iPhone 8 будет похож на модель четвертого поколения. Он получит корпус с рамкой из нержавеющей стали, изготовленной с использованием процесса ковки для повышения прочности. Задняя панель будет выполнена из стекла, что позволит избавить устройство от пластиковых вставок под антенны и реализовать поддержку беспроводной зарядки.

Поговаривают, что в этом году Apple выпустит сразу три смартфона. Компанию 4,7-дюймовому iPhone 8 и 5,5-дюймовому iPhone 8 Plus составит новая 5-дюймовая модель. Она получит сдвоенную камеру iSight Duo с расположенными вертикально объективами.

iPhone 8 сделают похожим на iPhone 4

Также новинкам приписывают AMOLED-матрицу, которая порадует насыщенными цветами и высоким уровнем контрастности. Высокую производительность обеспечит процессор Apple A11.

В этом году оригинальному iPhone исполнилось десять лет. В связи с чем инвесторы и потребители рассчитывают на различные инновации. В частности, на значительное увеличение емкости аккумулятора.

 
 
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Грядущий iPhone 8 будет похож на модель четвертого поколения. Он получит корпус с рамкой из нержавеющей...

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