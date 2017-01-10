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«Белтелеком» отказывается от dial-up-интернета

11.01.2017 17:34 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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«Белтелеком» отказывается от dial-up-интернета

С 1 февраля 2017 года «Белтелеком» прекращает коммерческое предоставление услуг «Коммутируемый беспарольный доступ в сеть Интернет» и «Коммутируемый доступ в сеть Интернет с использованием предоплаченных Интернет-карт».

«Для доступа в сеть Интернет можно воспользоваться другими действующими предложениями Белтелеком с более высокой скоростью доступа», - говорится в сообщении компании.

Коммутируемый доступ - это самый простой вариант подключения к сети Интернет, так как он не требует ни заключения договора, ни покупки Интернет-карты. Доступ к сети Интернет осуществляется по номеру 8-600-100.

Максимальная скорость передачи данных по коммутируемому доступу составляет 50 Кбит/с. С 1 января 2017 года стоимость услуги составляла от 9 до 36 копеек за час.

 
 
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С 1 февраля 2017 года «Белтелеком» прекращает коммерческое предоставление услуг...

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