С 1 февраля 2017 года «Белтелеком» прекращает коммерческое предоставление услуг «Коммутируемый беспарольный доступ в сеть Интернет» и «Коммутируемый доступ в сеть Интернет с использованием предоплаченных Интернет-карт».

«Для доступа в сеть Интернет можно воспользоваться другими действующими предложениями Белтелеком с более высокой скоростью доступа», - говорится в сообщении компании.

Коммутируемый доступ - это самый простой вариант подключения к сети Интернет, так как он не требует ни заключения договора, ни покупки Интернет-карты. Доступ к сети Интернет осуществляется по номеру 8-600-100.

Максимальная скорость передачи данных по коммутируемому доступу составляет 50 Кбит/с. С 1 января 2017 года стоимость услуги составляла от 9 до 36 копеек за час.