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HTC представила новый флагман, который "угадывает желания владельца"

12.01.2017 12:19 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания HTC анонсировала свои первые смартфоны в 2017 году — флагман U Ultra и его «младшего брата» U Play. Новинки открыли серию U с оригинальным дизайном и «искусственным интеллектом». Об этом сообщает The Verge.

HTC представила новый флагман, который "угадывает желания владельца"
Фото: HTC / engadget.com

Устройства получили новый дизайн со стеклянными поверхностями, которые имитируют свойства жидкости. Обозреватель The Verge назвал внешний вид смартфонов «шокирующе глянцевым».

Особенность U Ultra — 2-дюймовый экран-полоса, который размещен над основным экраном справа от фронтальной камеры. Эта полоса используется для уведомлений, напоминаний, ярлыков постоянных контактов и воспроизведения музыки (аналогичное решение ранее демонстрировала LG).

U Ultra оснащен экраном с диагональю 5,7 дюйма с разрешением 2560х1440 пикселей, чипсетом Snapdragon 821 с 4 Гб оперативной памяти, 12-"ультрапиксельную" основную камеру, 64 или 128 Гб встроенной памяти. Емкость батареи — 3000 мАч

U Play получил 5,2-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, 8-ядерный чипсет Helio P10, 3/4 Гб оперативной памяти, 16-мегапиксельную основную камеру и 32 Гб встроенной (или 4 Гб и 64 Гб соответственно в более мощной модификации). Емкость аккумулятора — 2500 мАч.

HTC представила новый флагман, который "угадывает желания владельца"


HTC представила новый флагман, который "угадывает желания владельца"


HTC представила новый флагман, который "угадывает желания владельца"


HTC представила новый флагман, который "угадывает желания владельца"


HTC представила новый флагман, который "угадывает желания владельца"


HTC представила новый флагман, который "угадывает желания владельца"


HTC представила новый флагман, который "угадывает желания владельца"


HTC представила новый флагман, который "угадывает желания владельца"


HTC представила новый флагман, который "угадывает желания владельца"


HTC представила новый флагман, который "угадывает желания владельца"


HTC представила новый флагман, который "угадывает желания владельца"


HTC представила новый флагман, который "угадывает желания владельца"

Оба смартфона имеют 16-мегапиксельные фронтальные камеры, поддерживают работу с картами microSD и функционируют под управлением системы Android 7.0. У них нет 3,5-мм разъема для наушников, как и в iPhone 7. В комплекте поставляет наушники USonic, которые подключаются к разъему USB Type-C.

Производитель утверждает, что в смартфонах есть «искусственный интеллект», который «предскажет, что вы хотите сделать, и даст полезные предложения». С разрешения владельца гаджет, к примеру, подскажет, что его пора зарядить, если «поймет», что скоро человек выйдет из дома. Или посоветует одеться потеплее в холодный день.

Глобальные продажи устройств начнутся в марте 2017 года. HTC U Ultra с 64 Гб встроенной памяти обойдется в 749 долларов США при предзаказе через интернет. Цена на U Play пока не объявлена.

HTC представила новый флагман, который "угадывает желания владельца"

 
 
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Компания HTC анонсировала свои первые смартфоны в 2017 году — флагман U Ultra и его «младшего брата» U Play. Новинки открыли серию U с оригинальным дизайном...

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