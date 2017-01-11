Компания HTC анонсировала свои первые смартфоны в 2017 году — флагман U Ultra и его «младшего брата» U Play. Новинки открыли серию U с оригинальным дизайном и «искусственным интеллектом». Об этом сообщает The Verge .



Фото: HTC / engadget.com

Устройства получили новый дизайн со стеклянными поверхностями, которые имитируют свойства жидкости. Обозреватель The Verge назвал внешний вид смартфонов «шокирующе глянцевым».

Особенность U Ultra — 2-дюймовый экран-полоса, который размещен над основным экраном справа от фронтальной камеры. Эта полоса используется для уведомлений, напоминаний, ярлыков постоянных контактов и воспроизведения музыки (аналогичное решение ранее демонстрировала LG).

U Ultra оснащен экраном с диагональю 5,7 дюйма с разрешением 2560х1440 пикселей, чипсетом Snapdragon 821 с 4 Гб оперативной памяти, 12-"ультрапиксельную" основную камеру, 64 или 128 Гб встроенной памяти. Емкость батареи — 3000 мАч

U Play получил 5,2-дюймовый дисплей с Full HD разрешением, 8-ядерный чипсет Helio P10, 3/4 Гб оперативной памяти, 16-мегапиксельную основную камеру и 32 Гб встроенной (или 4 Гб и 64 Гб соответственно в более мощной модификации). Емкость аккумулятора — 2500 мАч.







































































Оба смартфона имеют 16-мегапиксельные фронтальные камеры, поддерживают работу с картами microSD и функционируют под управлением системы Android 7.0. У них нет 3,5-мм разъема для наушников, как и в iPhone 7. В комплекте поставляет наушники USonic, которые подключаются к разъему USB Type-C.

Производитель утверждает, что в смартфонах есть «искусственный интеллект», который «предскажет, что вы хотите сделать, и даст полезные предложения». С разрешения владельца гаджет, к примеру, подскажет, что его пора зарядить, если «поймет», что скоро человек выйдет из дома. Или посоветует одеться потеплее в холодный день.

Глобальные продажи устройств начнутся в марте 2017 года. HTC U Ultra с 64 Гб встроенной памяти обойдется в 749 долларов США при предзаказе через интернет. Цена на U Play пока не объявлена.