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Приложение «Белпочты» позволит отслеживать почтовые отправления
17.01.2017 18:18 — Новости Hi-Tech | TechLabs
«Белпочта» планирует сделать собственное мобильное приложение, которое позволит отслеживать почтовые отправления. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Матусевич, передает
Также в приложении будет реализована возможность совершения платежей. Кроме того, через него можно будет вызвать почтового курьера.
Другим новшеством «Белпочты» станут почтоматы - устройства для отправки и получения посылок, - которые уже тестируются специалистами.
На первом этапе в Минске появится 11 таких устройств, далее планируется расширить сеть почтоматов до 20.
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«Белпочта» планирует сделать собственное мобильное приложение, которое...
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