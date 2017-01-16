«Белпочта» планирует сделать собственное мобильное приложение, которое позволит отслеживать почтовые отправления. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Владимир Матусевич, передает БЕЛТА .

Также в приложении будет реализована возможность совершения платежей. Кроме того, через него можно будет вызвать почтового курьера.

Другим новшеством «Белпочты» станут почтоматы - устройства для отправки и получения посылок, - которые уже тестируются специалистами.

На первом этапе в Минске появится 11 таких устройств, далее планируется расширить сеть почтоматов до 20.