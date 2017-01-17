Глава компании Valve Гейб Ньюэлл ответил на некоторые вопросы пользователей Reddit в рамках онлайн-конференции AMA («Спроси меня о чем угодно»), сообщает InGame .

Гейб был немногословен. Большинство ответов на наиболее волнующие общественность вопросы были односложными. Однако полезная информация все-таки проскочила. В частности, Ньюэлл подтвердил, что компания продолжает работать над новыми играми с одиночной кампанией. Ничего конкретного об этих проектах о не сказал.





Также Гейб отшутился по поводу Half Life 3 или Half Life 2: Episode 3. По его словам, цифру три нельзя произносить. Еще он верит всему, что пишут анонимные источники в интернете.

Напомним, что помимо Half Life 3 от Valve ждут Team Fortrets 3, Portal 3 и Left 4 Dead 3.