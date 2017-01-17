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Гейб Ньюэлл подтвердил новые игры, пошутил про Half Life 3

18.01.2017 11:09 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Гейб Ньюэлл подтвердил новые игры, пошутил про Half Life 3

Глава компании Valve Гейб Ньюэлл ответил на некоторые вопросы пользователей Reddit в рамках онлайн-конференции AMA («Спроси меня о чем угодно»), сообщает InGame.

Гейб был немногословен. Большинство ответов на наиболее волнующие общественность вопросы были односложными. Однако полезная информация все-таки проскочила. В частности, Ньюэлл подтвердил, что компания продолжает работать над новыми играми с одиночной кампанией. Ничего конкретного об этих проектах о не сказал.

Гейб Ньюэлл подтвердил новые игры, пошутил про Half Life 3

Также Гейб отшутился по поводу Half Life 3 или Half Life 2: Episode 3. По его словам, цифру три нельзя произносить. Еще он верит всему, что пишут анонимные источники в интернете.

Напомним, что помимо Half Life 3 от Valve ждут Team Fortrets 3, Portal 3 и Left 4 Dead 3.

 
 
Ссылка на источник 24
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Глава компании Valve Гейб Ньюэлл ответил на некоторые вопросы пользователей Reddit в...

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