|
Гейб Ньюэлл подтвердил новые игры, пошутил про Half Life 3
18.01.2017 11:09 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Глава компании Valve Гейб Ньюэлл ответил на некоторые вопросы пользователей Reddit в рамках онлайн-конференции AMA («Спроси меня о чем угодно»), сообщает
Гейб был немногословен. Большинство ответов на наиболее волнующие общественность вопросы были односложными. Однако полезная информация все-таки проскочила. В частности, Ньюэлл подтвердил, что компания продолжает работать над новыми играми с одиночной кампанией. Ничего конкретного об этих проектах о не сказал.
Также Гейб отшутился по поводу Half Life 3 или Half Life 2: Episode 3. По его словам, цифру три нельзя произносить. Еще он верит всему, что пишут анонимные источники в интернете.
Напомним, что помимо Half Life 3 от Valve ждут Team Fortrets 3, Portal 3 и Left 4 Dead 3.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава компании Valve Гейб Ньюэлл ответил на некоторые вопросы пользователей Reddit в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии