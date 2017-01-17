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Новым смартфоном Nokia можно колоть орехи

18.01.2017 16:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Легендарный телефон Nokia 3310 в свое время пользовался спросом не только из-за соотношения цены/характеристик и хорошей прочности, но и благодаря «неубиваемости». Похоже, инженеры финской HMD Global, занявшиеся возрождением бренда, решили сохранить традиции и в новом Nokia 6.

В китайских соцсетях публикуются ролики с демонстрацией прочности нового смартфона Nokia 6, с помощью которого раскалывают грецкие орехи:

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Еще в одном ролике смартфон также несколько раз роняют на пол и кидают в стену:

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Напомним, Nokia 6 получил 5,5-дюймовый Full HD-экран, процессор Snapdragon 430 средней производительности, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Здесь 16 Мп основная и 8 Мп фронтальная камеры, а также аккумулятор на 3000 мАч.

Первое время Nokia 6 можно будет официально купить лишь в Китае по цене 245 долларов, однако не исключен и международный релиз, который может состояться уже на выставке MWC 2017 в феврале в Барселоне.

 
 
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Легендарный телефон Nokia 3310 в свое время пользовался спросом не только из-за соотношения цены/характеристик и хорошей прочности, но и благодаря «неубиваемости»....

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