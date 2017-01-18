﻿﻿ В Telegram появится возможность звонить. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Telegram появится возможность звонить

19.01.2017 12:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Мессенджер Telegram получит поддержку аудиозвонков и возможность менять тему. Об этом сообщил создатель сервиса Павел Дуров, отвечая на вопрос одного из пользователей в Twitter.

Половину обещаний разработчики уже сдержали. Так, на прошлой неделе пользователям настольной версии стали доступны настраиваемые темы. Когда появится возможно звонить, неизвестно. Однако в бета-версии приложения с индексом 3.16 уже имеется скрытая возможность звонков.

В Telegram появится возможность звонить

Telegram – бесплатное приложение, позволяющее обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Количество активных пользователей сервиса на февраль 2016 года составляло более 100 миллиона человек.

Telegram дебютировал в 2013 году. Основатели сервиса, братья Павел и Николай Дуровы, позиционируют его как самый безопасный мессенджер.

 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мессенджер Telegram получит поддержку аудиозвонков и возможность менять тему. Об этом сообщил создатель...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Рассекречена внешность смартфона Samsung Galaxy J7 (2017)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика