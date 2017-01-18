Мессенджер Telegram получит поддержку аудиозвонков и возможность менять тему. Об этом сообщил создатель сервиса Павел Дуров, отвечая на вопрос одного из пользователей в Twitter.

Половину обещаний разработчики уже сдержали. Так, на прошлой неделе пользователям настольной версии стали доступны настраиваемые темы. Когда появится возможно звонить, неизвестно. Однако в бета-версии приложения с индексом 3.16 уже имеется скрытая возможность звонков.





Telegram – бесплатное приложение, позволяющее обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов. Количество активных пользователей сервиса на февраль 2016 года составляло более 100 миллиона человек.

Telegram дебютировал в 2013 году. Основатели сервиса, братья Павел и Николай Дуровы, позиционируют его как самый безопасный мессенджер.