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В Минске по подозрению в даче взятки задержан бизнесмен Александр Кнырович
26.01.2017 14:44 — Новости Hi-Tech | Bybanner
По информации Onliner.by, 25 января 2017 года бизнесмен Александр Кнырович был вызван на допрос в качестве свидетеля. 26 января стала распространяться информация о задержании Кныровича. В основном по социальным сетям. Ни в КГБ, ни в СК о задержании бизнесмена сообщить ничего не смогли.
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По информации Onliner.by, 25 января 2017 года бизнесмен Александр Кнырович был вызван на допрос в качестве свидетеля. 26 января стала распространяться информация о...
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