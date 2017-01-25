По информации Onliner.by, 25 января 2017 года бизнесмен Александр Кнырович был вызван на допрос в качестве свидетеля. 26 января стала распространяться информация о задержании Кныровича. В основном по социальным сетям. Ни в КГБ, ни в СК о задержании бизнесмена сообщить ничего не смогли.



По информации Onliner.by, Кнырович задержан по подозрению в даче взятки чиновнику. Плюс вопросы возникли по контрактам с российскими поставщиками.



Александр Кнырович — один из медийных участников белорусского бизнес-сообщества, учредитель группы компаний «Сармат-СТИ». Обладатель степени MBA. Владелец бара Bristle. Активный пользователь социальных сетей.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске по подозрению в даче взятки задержан бизнесмен Александр Кнырович По информации Onliner.by, 25 января 2017 года бизнесмен Александр Кнырович был вызван на допрос в качестве свидетеля. 26 января стала распространяться информация о...