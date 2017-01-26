МТС начал предоставлять услуги 4G в Барановичах и Новополоцке, а также на территории Республиканского центра олимпийской подготовки «Стайки» и свободной экономической зоны «Минск» в районе поселка Обчак.

Количество населенных пунктов и различных объектов государственного значения, где абонентам МТС уже доступен новый мобильный интернет, приблизилось к 30.

Помимо всех областных центров, Барановичей и Новополоцка, МТС запустил услуги 4G в Добруше, Молодечно, Смолевичах и Шклове, а также в целом ряде населенных пунктов Минской области.

Кроме этого, клиенты оператора могут пользоваться LTE в национальном аэропорту «Минск» и индустриальном парке «Великий Камень», а теперь и в знаменитом спорткомплексе «Стайки» и свободной экономической зоне «Минск».

В ближайшее время мобильный интернет четвертого поколения появится еще более чем в 20 городах Беларуси, включая такие районные центры, как Бобруйск, Борисов, Дзержинск, Кобрин, Лида, Мозырь, Орша, Пинск, Полоцк, Солигорск и другие.

Во всех населенных пунктах, которые сегодня охватывает LTE, клиенты МТС могут попробовать новую технологию бесплатно. До 31 января 2017 года включительно всем абонентам, которые отправляют со своих LTE-устройств USSD-запрос *234#, оператор дарит по 40 ГБ 4G-трафика.

Чтобы узнать, поддерживает ли смартфон или планшет 4G, можно воспользоваться USSD-командой *464#. Как правило, регистрация LTE-гаджетов в соответствующей сети происходит автоматически. При необходимости можно зарегистрировать устройство в сети 4G вручную, выбрав в его настройках связи режим «LTE/3G/2G».