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Новые тарифы "Белтелекома": с марта дорожают byfly и ZALA
15.02.2017 23:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Национальный оператор связи «Белтелеком»
Стоимость услуг изменится с 1 марта 2017 года. Средний размер повышения стоимости составит 9% к уровню тарифов, действующих в 2016 году.
Подорожает интернет byfly. К примеру, для физических лиц «Домосед старт»
Дороже станут и некоторые звонки со стационарных телефонов. К примеру, для физлиц дневной вызов на номер мобильного оператора
Больше платить
«Тарифная политика компании „Белтелеком“ направлена на максимально возможное сдерживание роста цен: последнее изменение тарифов на услуги компании
Подорожают не все услуги оператора. «Белтелеком» обратил внимание на то, что весь 2017 год не будут меняться тарифы на услуги местной и междугородной телефонной связи, а также на услуги доступа в линейно-кабельные сооружения, доступа в сети интернет по гарантированной полосе пропускания и услуги хостинга.
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