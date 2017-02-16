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"Белтелеком" поднимает тарифы, но скорость доступа в сеть не увеличит

17.02.2017 11:20 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 фев — Sputnik. РУП "Белтелеком" не планирует повышать скорости на уже заявленных тарифных планах доступа в интернет, сообщили корреспонденту Sputnik в пресс-службе национального оператора связи.

"Белтелеком" поднимает тарифы, но скорость доступа в сеть не увеличит
© Pixabay.com
"Белтелеком": с 1 марта подорожают byfly и ZALA

Накануне "Белтелеком" проинформировал, что с 1 марта повысится стоимость на некоторые свои услуги. В частности, подорожают телевидение ZALA и byfly, а также услуги телеграфной связи, международных телефонных соединений, пакеты услуг и справочно-информационные услуги. В среднем стоимость повысится на 9%.

"Увеличение цен на услуги связано с модернизацией сети, приобретением и установкой современного оборудования, предназначенного для повышения качества оказываемых услуг", — сказали в "Белтелекоме".

Собеседники агентства отметили, что одним из приоритетных направлений модернизации оператора является строительство сетей GPON. "Расширение географии GPON дает возможность повышать качество услуг и более полно удовлетворять потребности абонентов в современных услугах электросвязи", — уточнили в "Белтелекоме".

"В данный момент "Белтелеком" не планирует повышать скорости на уже заявленных тарифных планах доступа в сеть интернет", — продолжили в компании, отметив, что уже сегодня абоненты могут использовать тарифные планы с большими скоростями. 

 
Теги: Минск
 
 
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С марта подорожают некоторые тарифные планы телевидения ZALA и услуг доступа к интернету.

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