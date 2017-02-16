МИНСК, 17 фев — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков провел совещание по вопросам представления заявки Беларуси на проведение в стране в 2018 году 31-го Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, сообщили Sputnik в пресс-службе правительства.

Как пояснили в пресс-службе, на совещании была рассмотрена видеопрезентация для представления заявки Беларуси на проведение в 2018 году Международного конгресса Ассоциации участников космических полетов, а также заслушаны отчеты о выполнении поручений, данных на предыдущем совещании.

"Разработанная видеопрезентация представляет Беларусь как космическую державу, демонстрирует достижения страны и белорусской науки в космической деятельности, показывает участие космонавтов — уроженцев Беларуси в освоении космического пространства", — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что в совещании приняли участие руководители НАН Беларуси, Мининформа, Минфина, Национальной государственной телерадиокомпании, ОАО "Пеленг", УП "Геоинформационные системы" НАН Беларуси, а также руководитель Федерации космонавтики России летчик-космонавт Владимир Коваленок.

Беларусь запустила первый собственный космический аппарат дистанционного зондирования Земли (БКА-1) в июле 2012 года. В первом квартале 2017 года республика приступит к изготовлению нового национального космического аппарата дистанционного зондирования Земли высокого разрешения (БКА-2), его запуск запланирован на конец 2019 — начало 2020 года. Кроме того, Беларусь совместно с Китаем построила и запустила в 2016 году космический спутник связи.

В настоящее время в космосе находится белорусский космонавт — Олег Новицкий, он является уроженцем Беларуси и сотрудником Роскосмоса.