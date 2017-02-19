Мобильный оператор life:) сообщил, что с 1 марта 2017 года изменяется стоимость услуг и условия обслуживания из-за необходимости дальнейшего развития сети, запуска новых сервисов и повышения качества оказываемых услуг.

Стоимость «XS» вырастет на 50 копеек, стоимость «S» - на 50 копеек, стоимость «М» - на 80 копеек, «L» - на 90 копеек, «XL» - на 1,50 рублей. Также меняются цены на архивные тарифы, тарифы для юридических лиц, интернет-пакеты, SMS-пакеты, некоторые предложения с обязательствами с модемами и дополнительные услуги, короткие номера.

Стоимость следующих сервисов и услуг life:) не меняется: тарифы линейки «Smart», тарифы «XXL», «Вольный life:)», «Наш life:)», «Супер life:)», интернет-пакеты «life:) Unlim», базовый тариф и стоимость 1 МБ интернета сверх пакета, пакеты минут, SMS по Беларуси, международные звонки, замена SIM-карты.

Неизменной остается стоимость ежемесячных платежей по предложениям с телефонами и планшетами, а также по предложениям с модемами с услугами линейки «life:) Unlim». Более подробно обо всех изменениях можно посмотреть в прикрепленном файле.

Учитывая пожелания абонентов и последние тенденции, оператор увеличивает объем включенного трафика на предложениях «life:) Вконтакте + Facebook» (было 500 МБ, станет – 1000 МБ) и «life:) PRO» (было 1000 МБ, станет – 5000 МБ).