Интернет-провайдер «Атлант Телеком» сообщил, что с 1 марта изменится стоимость тарифных планов для физических и юридических лиц.

В среднем тарифы на телевидение и интернет увеличатся на 11%. Обслуживание на некоторых архивных тарифах будет прекращено, а абонентам (около 2,8% от базы) в течение месяца предложат перейти на более актуальные тарифные планы. C обновленными тарифными планами можно ознакомиться здесь .

Кроме того, учитывая потребности и пожелания Абонентов, с 1 марта 2017 года провайдер снимает все ограничения по объему скоростного трафика на доступных для подключения тарифных планах для частных Клиентов.