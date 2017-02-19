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«Атлант Телеком» повышает цены и снимает ограничения по объему скоростного трафика
20.02.2017 14:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Интернет-провайдер «Атлант Телеком» сообщил, что с 1 марта изменится стоимость тарифных планов для физических и юридических лиц.
В среднем тарифы на телевидение и интернет увеличатся на 11%. Обслуживание на некоторых архивных тарифах будет прекращено, а абонентам (около 2,8% от базы) в течение месяца предложат перейти на более актуальные тарифные планы. C обновленными тарифными планами можно ознакомиться
Кроме того, учитывая потребности и пожелания Абонентов, с 1 марта 2017 года провайдер снимает все ограничения по объему скоростного трафика на доступных для подключения тарифных планах для частных Клиентов.
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Интернет-провайдер «Атлант Телеком» сообщил, что с 1 марта изменится стоимость...
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