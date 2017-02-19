﻿ «Атлант Телеком» повышает цены и снимает ограничения по объему скоростного трафика. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

«Атлант Телеком» повышает цены и снимает ограничения по объему скоростного трафика

20.02.2017 14:48 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A
«Атлант Телеком» повышает цены и снимает ограничения по объему скоростного трафика

Интернет-провайдер «Атлант Телеком» сообщил, что с 1 марта изменится стоимость тарифных планов для физических и юридических лиц.

В среднем тарифы на телевидение и интернет увеличатся на 11%. Обслуживание на некоторых архивных тарифах будет прекращено, а абонентам (около 2,8% от базы) в течение месяца предложат перейти на более актуальные тарифные планы. C обновленными тарифными планами можно ознакомиться здесь.

Кроме того, учитывая потребности и пожелания Абонентов, с 1 марта 2017 года провайдер снимает все ограничения по объему скоростного трафика на доступных для подключения тарифных планах для частных Клиентов.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Интернет-провайдер «Атлант Телеком» сообщил, что с 1 марта изменится стоимость...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
от Антарктиды откололся айсберг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика