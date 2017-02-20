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Шесть белорусских IT-компаний вошли в сотню лучших аутсорсеров мира

21.02.2017 10:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) опубликовала свежий рейтинг лучших поставщиков аутсорсинговых услуг за 2017 год. В мировой топ-100 попало шесть технологических компаний, у которых есть белорусские подразделения.

Шесть белорусских IT-компаний вошли в сотню лучших аутсорсеров мира
Минский офис компании EPAM Systems. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вот ИТ-компании, которые попали в список 2017 Global Outsourcing 100: EPAM Systems, Itransition, IBA Group, Bell Integrator, Ciklum, Intetics. У каждой из них есть офисы и центры разработки в Беларуси.

В рейтинге IAOP участвуют все компании, которые поставляют услуги на аутсорсинг. Есть в свежем списке и компании с белорусскими представительствами, не связанные с IT-отраслью — Colliers International и Teleperformance.

При составлении списка эксперты учитывают размер и темпы роста компании, качество услуг, внедрение инноваций и уровень корпоративной социальной ответственности. Эти же компании с белорусскими представительствами попадали в список IAOP и год назад.

 
 
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Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) опубликовала свежий рейтинг лучших поставщиков аутсорсинговых услуг за 2017 год. В мировой топ-100 попало...

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