Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга (IAOP) опубликовала свежий рейтинг лучших поставщиков аутсорсинговых услуг за 2017 год. В мировой топ-100 попало шесть технологических компаний, у которых есть белорусские подразделения.



Минский офис компании EPAM Systems. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вот ИТ-компании, которые попали в список 2017 Global Outsourcing 100: EPAM Systems, Itransition, IBA Group, Bell Integrator, Ciklum, Intetics. У каждой из них есть офисы и центры разработки в Беларуси.

В рейтинге IAOP участвуют все компании, которые поставляют услуги на аутсорсинг. Есть в свежем списке и компании с белорусскими представительствами, не связанные с IT-отраслью — Colliers International и Teleperformance.

При составлении списка эксперты учитывают размер и темпы роста компании, качество услуг, внедрение инноваций и уровень корпоративной социальной ответственности. Эти же компании с белорусскими представительствами попадали в список IAOP и год назад.