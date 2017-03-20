﻿ Абелевскую премию вручат за математическую теорию вейвлетов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Абелевскую премию вручат за математическую теорию вейвлетов

21.03.2017 16:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Лауреатом Абелевской премии, одной из престижнейших для математиков, стал француз Ив Мейер за «его ключевую роль в развитии математической теории вейвлетов». О решении Международного математического союза и Европейского математического общества объявил президент Норвежской академии наук и литературы Оле Сейерстед, сообщается на официальном сайте премии. Об этом пишет lenta.ru

Абелевскую премию вручат за математическую теорию вейвлетов

«Ив Мейер занимал лидирующие позиции в современной разработке этой теории, созданной на стыке математики, информационных технологий и вычислительной науки», — указывается на сайте премии. Также отмечается, что французу удалось «построить теорию анализа сложных сигналов, имеющую важные последствия для компьютерных и информационных технологий».

Вручение премии состоится в Осло 23 мая. Размер награды составляет 715 тысяч долларов. Премия, считающаяся, наряду с Филдсовской, одной из самых престижных для математиков, присуждается ежегодно начиная с 2003-го. В прошлом году лауреатом премии стал Эндрю Уайлс, доказавший Великую теорему Ферма. Ранее награды удостаивались русскоязычные математики Яков Синай и Михаил Громов.

Мейер родился 19 июля 1939 года в Тунисе, там же провел свое детство. Математическое образование получил в Высшей нормальной школе в Париже (Франция), а степень доктора философии — в 1966 году в Страсбургском университете (Франция).

Вейвлет-анализ предполагает разложение сигнала на гармонические составляющие (синус и косинус), однако, в отличие от традиционного разложения Фурье, имеет привязку особенностей спектра ко времени.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лауреатом Абелевской премии, одной из престижнейших для математиков, стал француз Ив Мейер за «его ключевую роль в развитии математической теории вейвлетов». О...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Северная Корея сняла ролик об уничтожении авианосца США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика