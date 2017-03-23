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Destiny 2 выйдет 8 сентября
24.03.2017 13:30 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Неанонсированный научно-фантастический шутер Destiny 2 от студии Bungie поступит в продажу 8 сентября 2017 года. Об этом свидетельствует утекший в Сеть рекламный плакат игры, сообщает
Ранее издательство Activision официально подтвердило, что Destiny 2 выйдет в 2017 году. При этом игра появится не только на приставках PlayStation 4 и Xbox One, но и на персональных компьютерах.
Также появилась информация о том, что пользователи PlayStation 4 первыми получат доступ к бета-тестированию новой части, которое начнется в июне текущего года.
Destiny — многопользовательский шутер от первого лица, действие которого протекает в далеком будущем, когда на землю проникла враждебная цивилизация.
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Неанонсированный научно-фантастический шутер Destiny 2 от студии Bungie поступит в продажу 8 сентября 2017...
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