Неанонсированный научно-фантастический шутер Destiny 2 от студии Bungie поступит в продажу 8 сентября 2017 года. Об этом свидетельствует утекший в Сеть рекламный плакат игры, сообщает InGame .

Ранее издательство Activision официально подтвердило, что Destiny 2 выйдет в 2017 году. При этом игра появится не только на приставках PlayStation 4 и Xbox One, но и на персональных компьютерах.





Также появилась информация о том, что пользователи PlayStation 4 первыми получат доступ к бета-тестированию новой части, которое начнется в июне текущего года.

Destiny — многопользовательский шутер от первого лица, действие которого протекает в далеком будущем, когда на землю проникла враждебная цивилизация.