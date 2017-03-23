Теперь в салонах связи МТС можно не только приобрести защитное стекло, но и заказать услугу по его установке. Такая опция доступна в фирменных офисах по всей стране, а воспользоваться ей могут абоненты любого оператора.

Защитное стекло оберегает экран смартфона от многих механических повреждений: царапин, сколов, трещин, возникающих при падении гаджета.

Сегодня в офисах оператора уже представлены защитные стекла для популярных моделей Apple, Samsung, Huawei и Meizu. В ближайшее время этот ассортимент будет значительно расширен.

Стоимость установки защитного стекла составляет 6,90 руб. Уточнить наличие аксессуара для своего гаджета можно в фирменных салонах связи МТС.