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МТС предложил услугу наклейки защитных стекол на смартфоны
24.03.2017 14:10 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Теперь в салонах связи МТС можно не только приобрести защитное стекло, но и заказать услугу по его установке. Такая опция доступна в фирменных офисах по всей стране, а воспользоваться ей могут абоненты любого оператора.
Защитное стекло оберегает экран смартфона от многих механических повреждений: царапин, сколов, трещин, возникающих при падении гаджета.
Сегодня в офисах оператора уже представлены защитные стекла для популярных моделей Apple, Samsung, Huawei и Meizu. В ближайшее время этот ассортимент будет значительно расширен.
Стоимость установки защитного стекла составляет 6,90 руб. Уточнить наличие аксессуара для своего гаджета можно в фирменных салонах связи МТС.
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Теперь в салонах связи МТС можно не только приобрести защитное стекло, но и заказать...
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