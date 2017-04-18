В гостинице «Москва» возле Красной площади прошла большая презентация телевизоров Samsung QLED. Российские звезды рассказывали, чем хороши новейшие гаджеты корейской компании, а 42.TUT.BY узнал, какое ближайшее будущее у телевизоров, и какие устройства выбирают белорусы.





Два белоруса в прошлом году купили телевизоры за 25 тысяч долларов

Если вы считаете, что белорусы ограничиваются телевизорами стоимостью 300−1000 долларов, то глубоко ошибаетесь. На рынке очень много дорогих устройств по цене до нескольких десятков тысяч долларов, и на них тоже есть спрос.

Например, в прошлом году два наших соотечественника купили 88-дюймовые телевизоры Samsung стоимостью 25 тысяч долларов.

Как рассказали нам в белорусском представительстве Samsung, белорусы по-прежнему чаще всего выбирают 32-дюймовые телевизоры, однако в прошлом году с ними сравнялись устройства с диагоналями 40−43 дюйма.





Кроме того, все чаще наши соотечественники выбирают телевизоры с 4K-разрешением. К примеру, в прошлом году доля таких устройств в продажах была на уровне 20% (в денежном эквиваленте), тогда как годом ранее — 10%. В следующем году процент вырастет еще больше.

Еще один тренд — рост продаж телевизоров с изогнутым дисплеем. Впрочем, в общем количестве реализуемых в нашей стране ТВ их доля невелика — около 7% в деньгах и 4% в штуках, но и тут есть заметная положительная динамика.





В целом же продажи телевизоров в Беларуси падают уже с 2014 года — после того, как в 2012—2013 годах прошло насыщение рынка.

Как рассказали 42.TUT.BY в Samsung, в прошлом году падение было на уровне 15% по сравнению с предыдущим годом. Однако в компании оптимистично смотрят вперед и говорят о выходе в плюс уже в 2017-2018 годах — когда придет время массового обновления Full HD устройств на UHD (4K).

Что такое QLED?

Но вернемся к нашей большой презентации.

QLED-телевизоры — это новейшие телевизоры Samsung с 4K-разрешением, Smart-функциональностью и диагоналями от 49 до 88 дюймов. В линейку вошли как устройства с обычными дисплеями, так и с изогнутыми панелями.





Вообще, новые QLED-телевизоры компания Samsung представила еще в январе , на выставке CES 2017 в Лас-Вегасе. И вот они наконец добрались до России и Беларуси.

QLED — это еще одна попытка достигнуть качества картинки OLED-телевизоров (от которых Samsung пока отказалась) с помощью LED-панелей с набором новейших технологий — в частности, metal Quantum Dot.

Если вкратце, это более продвинутая версия прошлогодней Quantum Dot (технология увеличивает яркость, точность цветопередачи и энергоэффективность устройств).

Яркость новых ТВ составляет 1500−2000 нит, тогда как прошлогодние модели выдавали до 1000 нит. Кроме того, новинки могут отображать 99% цветового пространства DCI-P3, а передача цвета с повышением яркости не ухудшается.





Что было на презентации?

На презентации директор подразделения потребительской электроники российского Samsung Дмитрий Карташёв с помощью приглашенных звезд — режиссера Резо Гигинеишвили, дизайнеров Ольги и Ирины Сундуковых, а также телеведущего Александра Гордона — рассказал о преимуществах новых устройств Samsung.

Режиссер рассказал, что для него очень важно, чтобы люди смогли увидеть в том же качестве и цвете то, что он задумал и осуществил вместе со съемочной группой, сестры-дизайнеры похвалили безрамочный дизайн устройств, изогнутые экраны и стильные подставки телевизоров, а Александр Гордон посетовал на то, что люди деградируют — потому что «умнеет» окружающая их техника, в том числе телевизоры.





Примечательно, что известный телеведущий не испугался громкого хлопка рядом с собой во время выступления, тут же парировав: «Galaxy S8 не взрываются!» (в руке у него как раз был новейший смартфон Samsung).

Гордон рассказал, что телевизор уже знает, что вы хотите посмотреть, и что на управление им мы будем тратить всё меньше времени — он продемонстрировал управление QLED-телевизором с помощью голоса и смартфона со специальным приложением.

Что будет дальше?

В беседе с журналистом 42.TUT.BY Дмитрий Карташёв рассказал, почему они, в отличие от основных конкурентов , пока отказались от выпуска OLED-телевизоров, заменив их продвинутыми LED (QLED) устройствами.



Дмитрий Карташёв

По его словам, обычные продвинутые телевизоры гораздо лучше для потребителей. К примеру, в них отсутствует выгорание пикселей (особенно на максимальном уровне яркости), а значит, устройства прослужат гораздо дольше. Он считает, что в ближайшей перспективе QLED-технология выигрывает у OLED.

Он также добавил, что изогнутые телевизоры — это не просто маркетинговый ход. Дело в том, что при их просмотре достигается степень погружения, недостижимая для плоских устройств. По словам Карташёва, продажи изогнутых телевизоров в России продолжают расти — в прошлом году в общем объеме (в штуках) их доля выросла примерно до 15%.



