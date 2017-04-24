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Конкурента Uber с минским центром разработки хотят купить за 250 миллионов долларов

25.04.2017 21:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Израильская компания Gett (ранее GetTaxi), оказывающая услуги по перевозке пассажиров в Израиле, России, Великобритании и Нью-Йорке, ведет переговоры по покупке аналогичного сервиса Juno, центр разработки которого находится в Минске. Сумма сделки — около 250 миллионов долларов. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на несколько своих источников.

Конкурента Uber с минским центром разработки хотят купить за 250 миллионов долларов

Как пишет издание, компании не комментируют возможное соглашение, однако один из источников утверждает, что на данный момент сделка находится на «продвинутой стадии». Это, впрочем, совершенно не означает, что поглощение обязательно состоится.

В TechCrunch считают, что объединенная компания — это всё еще не серьезный конкурент для Uber, работающему в 579 городах по всему миру, однако позволит Gett обойти более слабых конкурентов, вроде Lyft.

Отмечается, что объединение также усилит позицию Gett и Juno в Нью-Йорке, где обе компании очень активно работают.

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Теги: Минск
 
 
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Израильская компания Gett (ранее GetTaxi), оказывающая услуги по перевозке пассажиров в Израиле, России, Великобритании и Нью-Йорке, ведет переговоры по покупке...

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