Приложение белорусов победило в финале престижной премии

В конце апреля два музыкальных приложения белорусско-британской компании Gismart попали в финал премии Appy Awards. Сегодня ночью одно из них победило в номинации «Музыка.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Всего в финал в этом году прошли 93 приложения, выделенных в 32 номинациях. В номинации «Музыка» было представлено три финалиста, два из них — Piano и Beat Maker Go! — разработки Gismart.

Appy Awards — престижная премия для мобильных приложений разных категорий, которую проводят ежегодно. Церемония награждения финалистов прошла в Нью-Йорке, где приложение Piano одержало победу в своей категории.

Piano совмещает в себе себе симулятор пианино и музыкальные игры, которые позволяют сыграть знакомые мелодии даже без необходимых навыков игры на инструменте. Приложение Beat Maker Go! позволяет создавать электронную музыку и «почувствовать себя диджеем».

Gismart занимаются созданием приложений-симуляторов музыкальных инструментов и музыкальных игр для смартфонов. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, центр разработки — в Минске.