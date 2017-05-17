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Найдено место столкновения двух вселенных
18.05.2017 14:31 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Британские, чилийские, испанские и американские астрономы заявили, что реликтовое холодное пятно представляет собой артефакт столкновения наблюдаемого мира с параллельной вселенной. Соответствующее исследование
«Возможно, наиболее захватывающее объяснение (низкой температуры пятна) заключается в том, что холодное пятно возникло в результате столкновения нашей Вселенной с пузырем другой», — считает соавтор работы профессор Том Шанкс.
В исследовании ученые опровергли точку зрения, согласно которой реликтовое холодное пятно представляет собой супервойд — гигантское пустое пространство (без галактик и скоплений) между
К подобным выводам авторы пришли, проанализировав данные примерно о трех тысячах галактик, расположенных в районе реликтового холодного пятна.
Реликтовое холодное пятно представляет собой область в созвездии Эридана, расположенную на расстоянии около трех миллиардов световых лет от Солнца. Температура региона, в поперечном сечении достигающего 1,8 миллиарда световых лет, на 0,00015 градуса Цельсия ниже, чем в среднем у реликтового теплового излучения (минус 270,43 градуса Цельсия).
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Британские, чилийские, испанские и американские астрономы заявили, что реликтовое холодное пятно представляет собой артефакт столкновения наблюдаемого мира...
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