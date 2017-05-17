Найдено место столкновения двух вселенных

Британские, чилийские, испанские и американские астрономы заявили, что реликтовое холодное пятно представляет собой артефакт столкновения наблюдаемого мира с параллельной вселенной. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, передает Lenta.ru .



Телескоп Plank (в представлении художника). Изображение: ESA

«Возможно, наиболее захватывающее объяснение (низкой температуры пятна) заключается в том, что холодное пятно возникло в результате столкновения нашей Вселенной с пузырем другой», — считает соавтор работы профессор Том Шанкс.