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Американец потерял работу из-за двух шуток в интернете
24.05.2017 09:51 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В ночь
Первое сообщение Ливитт опубликовал, когда полиция подтвердила наличие жертв на стадионе.
«Многочисленные жертвы на „Манчестер-арене“ подтверждены. В последний раз, когда я послушал Ариану Гранде, я тоже чуть не умер»
Через несколько минут Ливитт усмехнулся над фамилией американской певицы, по его мнению, похожей на позицию из меню кофейни.
«Честно говоря, больше года я думал, что Ариана Гранде — это что-то, что вы заказываете в „Старбаксе“»
Высказывания Ливитта
«Чувак, нет. Удали твит и принеси искренние извинения, чтобы спасти хотя бы часть своего достоинства. Не шути больше, тупица»
Поскольку скандал вокруг спорных высказываний журналиста только разгорелся, любые его
В профиле репортера указано, что он работает фрилансером и сотрудничает с рядом изданий, в том числе CBS, AXS, Yahoo и The Examiner. Пользователи соцсети, обращаясь как к Ливитту, так и американским СМИ,
Ответов изданий долго ждать не пришлось. Все они как один отказывались признать Ливитта своим сотрудником и открещивались от его взглядов. Интернет-пользователи заметили, что СМИ начали удалять материалы репортера-фрилансера со своих сайтов.
«Дэвид Ливитт никогда не работал на AXS. Мы не поддерживаем этот гадкий комментарий»
«Дэвид Ливитт не работает на CBSNews»
«Дэвид Ливитт не работает на WBZ Boston News. Его отвратительные комментарии никоим образом не представляют точку зрения нашей станции»
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В ночь теракта на стадионе «Манчестер-арена» журналист из Бостона Дэвид Ливитт (David Leavitt) дважды пошутил в своём Твиттере и вызвал этим медиаскандал....
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