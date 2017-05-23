Apple выпустит 5,28- и 6,46-дюймовый iPhone 9

В следующем году Apple выпустит смартфоны с 5,28- и 6,46-дюймовым экранами. Об этом сообщает корейское издание The Investor.

По данным источника, оба аппарата получат OLED-матрицу. При этом компания планирует заказать 180 миллионов соответствующих панелей, что значительно больше 80 миллионов зарезервированных дисплеев для iPhone 8.





В сентябре Apple представит сразу три новых смартфона. Компанию 4,7-дюймовому iPhone 7s и 5,5-дюймовому iPhone 7s Plus составит совершенно новый iPhone 8. Он получит 5,2-дюймовым «безграничный» OLED-экран со встроенным дактилоскопом, сканер глаза, стеклянный корпус и поддержку беспроводной зарядки. Стоимость юбилейного iPhone 8 составит не меньше $870.