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Apple выпустит 5,28- и 6,46-дюймовый iPhone 9

24.05.2017 14:04 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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В следующем году Apple выпустит смартфоны с 5,28- и 6,46-дюймовым экранами. Об этом сообщает корейское издание The Investor.

По данным источника, оба аппарата получат OLED-матрицу. При этом компания планирует заказать 180 миллионов соответствующих панелей, что значительно больше 80 миллионов зарезервированных дисплеев для iPhone 8.

Apple выпустит 5,28- и 6,46-дюймовый iPhone 9

В сентябре Apple представит сразу три новых смартфона. Компанию 4,7-дюймовому iPhone 7s и 5,5-дюймовому iPhone 7s Plus составит совершенно новый iPhone 8. Он получит 5,2-дюймовым «безграничный» OLED-экран со встроенным дактилоскопом, сканер глаза, стеклянный корпус и поддержку беспроводной зарядки. Стоимость юбилейного iPhone 8 составит не меньше $870.

 
 
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В следующем году Apple выпустит смартфоны с 5,28- и 6,46-дюймовым экранами. Об этом сообщает корейское...

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