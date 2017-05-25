Современный бумбокс в формате мини: обзор беспроводной колонки SVEN PS-200BL

Далее следуют три стандартные кнопки управления проигрывателем: переключение по трекам вперед/назад и пауза/воспроизведение.

В режиме FM-приемника эти же клавиши заведуют переключением и активацией автопоиска радиостанций. В общем же система управления понятна интуитивно: если вы уже пользовались беспроводными колонками, наушниками или плеерами, то разобраться с SVEN PS-200BL труда не составит. Можно даже в инструкцию не заглядывать.

О режимах работы акустики сигнализируют два индикатора: состояния (слева) и разрядки батареи (справа). Первый светится зеленым (а в случае подключения по Bluetooth - синим), второй горит красным.

Что касается субъективных впечатлений от использования акустики, то они практически исключительно позитивные. Во-первых, система выдает очень мощный и напористый звук, что не удивительно, ведь в ней установлено два 50-миллиметровых динамика суммарной мощностью 10 Вт. Это примерно в пять раз больше того, на что способна звуковая моно-колонка. К тому же качество более чем приемлемое: естественно лучше всего проработана середина, но и низы есть, и верхи не теряются. Словом, и качество, и громкость на высоте.



Высокая автономность – еще один очевидный плюс. Разработчики установили аккумуляторную батарею большой (по меркам подобных систем) емкости 2000 мАч. Как результат, SVEN PS-200BL даже с небольшим запасом перекрывает заявленные 20 часов автономной работы. У вас скорее разрядится смартфон или планшет, с которых вы будете передавать музыку на колонку, чем сама колонка. И, конечно же, функциональность – она не уступает возможностям мультимедийных акустик SVEN, которые… в поход с собой не возьмешь. В отличие от PS-200BL. Ни к работе AUX, ни Bluetooth, карт памяти или громкой связи вопросов нет, а вот радио запомнилось слабочувствительным тюнером: в городе колонку располагать лучше возле окна, а на природе… на дереве повыше. В остальном акустика себя показала с лучшей стороны. Поэтому если у вас есть стойка потребность в подобной системе и вы ищите модель с качественно проработанным звуковым трактом и массой вариантов подключения звука, то вполне резонно обратить внимание на эту модель. Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин

Содержание статьи: