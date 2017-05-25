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Современный бумбокс в формате мини: обзор беспроводной колонки SVEN PS-200BL
26.05.2017 00:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Популярные некогда за океаном (и в гораздо меньшей степени у нас) переносные аудиоцентры, бумбоксы, вымерли несколько лет тому назад. Они просто не выдержали конкуренции с новым типом компактных цифровых систем – MP3-плеерами и смартфонами. Тем не менее, некоторые производители продолжают мелкосерийный выпуск бумбоксов, а другие – используют узнаваемый формат в своих компактных решениях. Именно ко второй категории относится рассматриваемая сегодня беспроводная колонка SVEN PS-200BL.
Именно внешность этой портативной акустики навевает ассоциации с бумбоксами. Разве что масштаб помельче: такую вовсе не обязательно носить на плече, вполне сойдет рука. К тому же разработчики предусмотрели очень удобную выдвижную ручку для переноски.
На пикнике акустику за эту ручку можно подвесить, например, на дерево, а в походе – прицепить через карабин на пояс. Словом, ручка (а тем более такая большая, во всю длину корпуса) – однозначный плюс.
И ручка, и корпус колонки выполнены из пластика софт-тач, но цвета и фактуры разнятся. Ручка темнее и на ощупь чуть мягче. Тем не менее сочетание черного и серого цветов беспроигрышное, что тоже можно записать в плюсы устройства, учитывая его предназначение.
Динамики с двух стороны закрыты аккуратно металлической решеткой. Защиту можно считать всесторонней, ну разве что только вода может «приговорить» колонку. В нижней части предусмотрены четыре длинные резиновые ножки – на тот случай, если колонка все же будет стоять на столе, а не висеть на дереве.
На тыльной стороне под аккуратными резиновыми заглушками размещены слот для карточек microSD (рекомендованы носители НЕ UHS емкостью до 32 ГБ с файловой системой FAT32), джек 3,5 мм для проводного подключения к плеерам/смартфонам/ноутбукам/магнитолам, порт microUSB для зарядки акустики.
Учитывая, что в колонке есть еще и Bluetooth, перечень возможных вариантов подключения разных устройств можно считать исчерпывающим. Тем, кто все же ищет возможность воспроизведения музыки и с обычных флешек, можно присмотреться к модели SVEN PS-250BL – в ней эта возможность реализована.
В комплект поставки системы входят два обязательных кабеля: minijack 3,5 мм – minijack 3,5 мм и USB-microUSB. Так что систему можно использовать в состоянии «из коробки» – может быть, только потребуется ее зарядить.
Система управления SVEN PS-200BL проста до безобразия: всеми функциями заведуют шесть клавиш. Они размещены в верхней части системы возле ручки и закрыты общей резиновой вставкой – таким образом обеспечивается дополнительная защита системы от пыли/влаги и т.п.
Первая клавиша имеет две функции: она включает/отключает акустику, а также последовательно переключает источники звука – Bluetooth/FM/MicroSD/AUX. Следом идут клавиши регулировки звука и микрофон. Благодаря наличию последнего SVEN PS-200BL можно использовать для ответа на звонки по громкой связи в том случае, если телефон подключен к акустике по Bluetooth.
Далее следуют три стандартные кнопки управления проигрывателем: переключение по трекам вперед/назад и пауза/воспроизведение.
В режиме FM-приемника эти же клавиши заведуют переключением и активацией автопоиска радиостанций. В общем же система управления понятна интуитивно: если вы уже пользовались беспроводными колонками, наушниками или плеерами, то разобраться с SVEN PS-200BL труда не составит. Можно даже в инструкцию не заглядывать.
О режимах работы акустики сигнализируют два индикатора: состояния (слева) и разрядки батареи (справа). Первый светится зеленым (а в случае подключения по Bluetooth - синим), второй горит красным.
Что касается субъективных впечатлений от использования акустики, то они практически исключительно позитивные. Во-первых, система выдает очень мощный и напористый звук, что не удивительно, ведь в ней установлено два 50-миллиметровых динамика суммарной мощностью 10 Вт. Это примерно в пять раз больше того, на что способна звуковая моно-колонка. К тому же качество более чем приемлемое: естественно лучше всего проработана середина, но и низы есть, и верхи не теряются. Словом, и качество, и громкость на высоте.
Высокая автономность – еще один очевидный плюс. Разработчики установили аккумуляторную батарею большой (по меркам подобных систем) емкости 2000 мАч. Как результат, SVEN PS-200BL даже с небольшим запасом перекрывает заявленные 20 часов автономной работы. У вас скорее разрядится смартфон или планшет, с которых вы будете передавать музыку на колонку, чем сама колонка.
И, конечно же, функциональность – она не уступает возможностям мультимедийных акустик SVEN, которые… в поход с собой не возьмешь. В отличие от PS-200BL. Ни к работе AUX, ни Bluetooth, карт памяти или громкой связи вопросов нет, а вот радио запомнилось слабочувствительным тюнером: в городе колонку располагать лучше возле окна, а на природе… на дереве повыше.
В остальном акустика себя показала с лучшей стороны. Поэтому если у вас есть стойка потребность в подобной системе и вы ищите модель с качественно проработанным звуковым трактом и массой вариантов подключения звука, то вполне резонно обратить внимание на эту модель.
Фотографии выполнены в студии TECHLABS, фотограф Кирилл Кручинин
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Популярные некогда за океаном (и в гораздо меньшей степени у нас) переносные аудиоцентры, бумбоксы,...
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