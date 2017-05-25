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В России начались испытания новейшего ударного вертолета Ми-28НМ

26.05.2017 18:20 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, продвинутая система управления и оборудование, возможность применять высокоточное оружие получила новейшая версия ударного «Ночного охотника» — Ми-28НМ, сообщает ТАСС.

В России начались испытания новейшего ударного вертолета Ми-28НМ
Фото: airwar.ru

Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский рассказал, что работы над вертолетом велись с 2009 года. По сути — это новая машина с широкими ударными возможностями.

Новинка оснащается системой двойного управления (дублированное на рабочем месте штурмана-оператора). Теперь в случае выхода из строя пилота боевая машина не погибнет. К слову, другой российский ударный вертолет Ка-52 был сразу оборудован дублированной системой управления.

Прицельно-навигационный комплекс вертолета получил систему контроля посадки в плотном тумане и ночью. Также в состав бортового оборудования Ми-28НМ включена нашлемная система целеуказания и индикации (НСЦИ) со стереовидением. Это позволяет оперативно наводить на цель бортовое вооружение поворотом головы пилота.

По словам Богинского, поставки новой машины в войска начнутся в 2018—2019 годах.

 
 
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Новый локатор, обеспечивающий круговой обзор, продвинутая система управления и оборудование, возможность применять высокоточное оружие получила новейшая версия...

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