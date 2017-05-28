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Far Cry 5 – дебютный трейлер и дата выхода

29.05.2017 13:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Ubisoft огласила подробности шутера Far Cry 5. Также разработчики представили дебютный трейлер игры с нарезкой игровых моментов, сообщает InGame.

Действие Far Cry 5 происходит в вымышленном округе Хоуп, штат Монтана, где свирепствует культ религиозных фанатиков «Врат Эдема» под предводительством безжалостного манипулятора Иосифа Сида. Протагонистом является помощник шерифа, перед которым стоит задача разжечь в местных жителях огонь сопротивления для борьбы за освобождение своего дома от сектантов. Проходить игру можно как в одиночку, так и в кооперативе.

В игре можно управлять наземным и воздушным транспортом. Также есть лодки и квадроциклы. Для расправы над религиозными фанатиками игрокам предстоит использовать огнестрельное и холодное оружие, гранаты, бейсбольные биты, кувалды и многое другое.

Far Cry 5 выйдет 27 февраля 2017 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

 
 
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Компания Ubisoft огласила подробности шутера Far Cry 5. Также разработчики представили дебютный трейлер...

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