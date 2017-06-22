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В России хотят заблокировать Telegram
23.06.2017 09:57 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил об истечении сроков, отведенных команде мессенджера Telegram на то, чтобы ответить на предусмотренный законодательством официальный запрос ведомства. В этой связи Жаров пригрозил, что сервис в России должен быть заблокирован, если ответа от Telegram не последует,
«Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны. Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации», — отметил Жаров.
По его словам, требование к сервису «одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram». Необходимо официально направить эту анкету в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации.
Однако до сих пор в Роскомназдоре не получили от администрации мессенджера никакого ответа, констатировал Жаров.
«Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации», — пояснил глава ведомства.
Жаров предупредил, что в случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован до тех пор, пока мы требуемые сведения не будут получены.
«Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — заключил Жаров.
19 июня Жаров заявил, что готов лично обратиться к Дурову и получить от него данные для внесения сервиса в реестр организаторов распространения информации. В противном случае сервис может быть заблокирован в России.
В свою очередь, администрация Telegram анонсировала поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS5 в грядущем обновлении приложения для Android. Этот протокол позволит Telegram по умолчанию пересылать пакеты данных пользователей к своим серверам через прокси-серверы, то есть в обход будущих ограничений. В сети предположили, что таким образом администрация мессенджера готовится к обходу возможной блокировки в России.
Госдума в середине июня одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий анонимность в мессенджерах. Документ обязывает сервисы идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона.
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Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил об истечении сроков, отведенных команде мессенджера Telegram на то, чтобы ответить на предусмотренный...
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