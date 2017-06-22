В России хотят заблокировать Telegram

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров заявил об истечении сроков, отведенных команде мессенджера Telegram на то, чтобы ответить на предусмотренный законодательством официальный запрос ведомства. В этой связи Жаров пригрозил, что сервис в России должен быть заблокирован, если ответа от Telegram не последует, пишет lenta.ru.





«Должен констатировать, что в настоящий момент все имеющиеся возможности официальной коммуникации с командой мессенджера Telegram исчерпаны. Практически каждый день Роскомнадзор направляет по всем доступным адресам Telegram письма с разъяснениями требований российского закона об организаторах распространения информации», — отметил Жаров.

По его словам, требование к сервису «одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram». Необходимо официально направить эту анкету в Роскомнадзор для включения этих данных в реестр организаторов распространения информации.

Однако до сих пор в Роскомназдоре не получили от администрации мессенджера никакого ответа, констатировал Жаров.

«Включение мессенджера в данный реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. Уже сейчас, в силу закона, а не факта внесения в соответствующий реестр, Telegram должен исполнять обязанности организатора распространения информации», — пояснил глава ведомства.

Жаров предупредил, что в случае фактического отказа от исполнения обязанностей организатора распространения информации Telegram в России должен быть заблокирован до тех пор, пока мы требуемые сведения не будут получены.

«Время, отведенное Роскомнадзору законом на принятие решения, истекает. Поэтому я публично обращаюсь к команде Telegram и лично Павлу Валерьевичу Дурову: исполните российское законодательство! Выбор за вами», — заключил Жаров.



Фото: vk.com/durov

19 июня Жаров заявил, что готов лично обратиться к Дурову и получить от него данные для внесения сервиса в реестр организаторов распространения информации. В противном случае сервис может быть заблокирован в России.

В свою очередь, администрация Telegram анонсировала поддержку прокси-серверов по протоколу SOCKS5 в грядущем обновлении приложения для Android. Этот протокол позволит Telegram по умолчанию пересылать пакеты данных пользователей к своим серверам через прокси-серверы, то есть в обход будущих ограничений. В сети предположили, что таким образом администрация мессенджера готовится к обходу возможной блокировки в России.

Госдума в середине июня одобрила в первом чтении законопроект, запрещающий анонимность в мессенджерах. Документ обязывает сервисы идентифицировать пользователей по номеру мобильного телефона.