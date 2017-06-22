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На крыше магазина Apple сделали гигантский "MacBook Air"

23.06.2017 15:17 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Крыша нового магазина, который строится для Apple в центре Чикаго, была возведена ещё весной, но только в середине июня её дополнили элементом, который привлёк внимание журналистов и пользователей соцсетей, пишет TJournal.

На крыше магазина Apple сделали гигантский "MacBook Air"

Форма крыши, цвет и помещённый в центр логотип-«яблоко» превратили её в гигантский «MacBook Air».

На крыше магазина Apple сделали гигантский "MacBook Air"

В изначальном проекте лондонской дизайнерской фирмы Foster+Partners крыша была стеклянной, как и всё здание. В марте Chicago Tribune сообщила, что наверху здания может появиться логотип бренда, однако подробности тогда не были известны. 

Эта же фирма работала над магазинами бренда в Сингапуре и Ханчжоу.

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Крыша нового магазина, который строится для Apple в центре Чикаго, была возведена ещё весной, но только в середине июня её дополнили элементом,...

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