Британская компания Imagination Technologies, производитель графических процессоров для iPhone, выставлен на продажу. Причиной тому стал анонсированный ранее разрыв отношений с Apple, который привел к обрушению акций компании на 70% всего за один день.

В апреле Apple заявила, что в течение 15-24 месяцев откажется от использования в своей продукции графики PowerVR. Для Imagination это стало смертельным ударом, поскольку других крупных заказчиков у компании нет.





В Imagination считают, что Apple не сможет избежать нарушения интеллектуальных прав после расторжения сделки. В связи с чем британская компания начала судебное разбирательство, в рамках которого Apple должна будет доказать способность сделать собственный графический ускоритель без нарушения патентного права.