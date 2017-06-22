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Производитель графических процессоров для iPhone выставлен на продажу
23.06.2017 11:01 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Британская компания Imagination Technologies, производитель графических процессоров для iPhone, выставлен на продажу. Причиной тому стал анонсированный ранее разрыв отношений с Apple, который привел к обрушению акций компании на 70% всего за один день.
В апреле Apple заявила, что в течение 15-24 месяцев откажется от использования в своей продукции графики PowerVR. Для Imagination это стало смертельным ударом, поскольку других крупных заказчиков у компании нет.
В Imagination считают, что Apple не сможет избежать нарушения интеллектуальных прав после расторжения сделки. В связи с чем британская компания начала судебное разбирательство, в рамках которого Apple должна будет доказать способность сделать собственный графический ускоритель без нарушения патентного права.
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Британская компания Imagination Technologies, производитель графических процессоров для iPhone, выставлен на...
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