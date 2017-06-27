Современный подход к реализации товаров в интернете

SEO как инструмент рекламного продвижения

Наверное, абсолютно каждый специалист по рекламе сегодня слышал такой термин, как SEO. В отличии от традиционных способов продвижения товаров или услуг, данный метод продвигает непосредственно компанию и ее услуги. Другими словами, SEO-инструменты не навязывают покупателям сделать покупку, а лишь объясняют, где ее лучше сделать. Ненавязчивость и эффективность подобного метода уже доказала свою пользу для электронного маркетинга, а значит, игнорировать его было бы достаточно опрометчиво.

Условно SEO превосходит все основные методы рекламы по следующим показателям:

Цена;

Доступность;

Эффективность;

Продолжительность действия.

Совокупность этих параметров позволяет говорить о том, что вкладываться в какие-то другие направлениях не имеет никакого смысла. Особенно если речь идет о новоиспеченном проекте. Впоследствии, вам все равно придется подключать различные средства массовой информации и активные способы привлечения клиентов, но лишь для того чтобы продвинуть свои услуги в интернете в каком-то конкретном регионе. В некоторых случаях, узкая направленность товаров и услуг, реализуемых через Ваш сайт, не имеет смысла продвигать по все России и СНГ. В таких случаях, целесообразней будет сосредоточить свое внимание, именно на Вашем регионе, помочь в этом сможет геотаргетинг, всю информацию о том как продвигать свой сайт, в конкретных регионах, Вы сможете найти здесь. Все остальное успешно возьмет на себя SEO. Прежде чем нанимать кого-то на эту работу, убедитесь, что кандидат хорошо разбирается в теме вашего продукта. Тонкость работы — вот залог успешного продвижения интернет-магазина. Далеко не каждый специалист по работе с SEO способен обеспечить вам необходимый эффект.