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Современный подход к реализации товаров в интернете

28.06.2017 12:55 — Новости Hi-Tech | Сетевые решения  
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Интернет-магазин — один из самых прибыльных вариантов бизнеса на сегодняшний день. Чем бы конкретно не торговала ваша компания, у нее обязательно есть шанс получить свою долю прибыли от аудитории виртуального пространства. По информации авторитетных источников, на сегодняшний день средний показатель конверсии по русскому региону сети равен приблизительно одному проценту, что говорит о том, что на каждые сто человек, пользующихся сегодня интернетом, приходится один потенциальный покупатель. Несмотря на то, что первоначально такие прогнозы кажутся не слишком привлекательными, на фоне общего количества пользователей такой результаты выглядит не так уж и плохо. Потенциально, ваш магазин может закрывать по несколько тысяч покупок в день, однако многое в этом случае будет зависеть от самого магазина и его ассортимента. Для того, чтобы добиться желаемых результатов или хотя бы спрогнозировать потенциал ниши, сегодня используется SEO. </p>

<h1>SEO как инструмент рекламного продвижения</h1>
<p>Наверное, абсолютно каждый специалист по рекламе сегодня слышал такой термин, как SEO. В отличии от традиционных способов продвижения товаров или услуг, данный метод продвигает непосредственно компанию и ее услуги. Другими словами, SEO-инструменты не навязывают покупателям сделать покупку, а лишь объясняют, где ее лучше сделать. Ненавязчивость и эффективность подобного метода уже доказала свою пользу для электронного маркетинга, а значит, игнорировать его было бы достаточно опрометчиво. </p>

<p>Условно SEO превосходит все основные методы рекламы по следующим показателям:
<ul><li>Цена; </li>
<li>Доступность; </li>
<li>Эффективность; </li>
<li>Продолжительность действия.</li></ul></p>

<p>Совокупность этих параметров позволяет говорить о том, что вкладываться в какие-то другие направлениях не имеет никакого смысла. Особенно если речь идет о новоиспеченном проекте. Впоследствии, вам все равно придется подключать различные средства массовой информации и активные способы привлечения клиентов, но лишь для того чтобы продвинуть свои услуги в интернете в каком-то конкретном регионе. В некоторых случаях, узкая направленность товаров и услуг, реализуемых через Ваш сайт, не имеет смысла продвигать по все России и СНГ. В таких случаях, целесообразней будет сосредоточить свое внимание, именно на Вашем регионе, помочь в этом сможет геотаргетинг, всю информацию о том как продвигать свой сайт, в конкретных регионах, Вы сможете найти <a href="http://digitalnews.ru/analytics/web_analytics/geotargeting">здесь</a>. Все остальное успешно возьмет на себя SEO. Прежде чем нанимать кого-то на эту работу, убедитесь, что кандидат хорошо разбирается в теме вашего продукта. Тонкость работы — вот залог успешного продвижения интернет-магазина. Далеко не каждый специалист по работе с SEO способен обеспечить вам необходимый эффект.</p>
 
 
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