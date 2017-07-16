AMD Ryzen Threadripper 1920X производительнее и дешевле топового Core i9-7900X

Компания AMD огласила стоимость процессоров Ryzen Threadripper, которые предназначены для высокопроизводительных систем и должны составить конкуренцию дорогим представителям семейства Intel Skylake-X.

Стоимость Ryzen Threadripper 1920X с 12 вычислительными ядрами частотой 3,5-4,0 ГГц составляет $800, тогда как конкурирующий Core i9-7900X обойдется в $1000. При этом в тесте Cinebench R15 решение AMD демонстрирует более высокие показатели: 2431 против 2167 баллов соответственно.





Ryzen Threadripper 1950X с 16 вычислителями ядрами частотой 3,4-4,0 ГГц стоит $1000 и набирает в этом же тесте 3062 балла.

Новые высокопроизводительные процессоры Ryzen Threadripper поступят в продажу в начале августа. Где-то к этому же времени появятся результаты их тестирования в реальных программах, которые позволят сделать объективные выводы об их производительности и конкурентоспособности.