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AMD Ryzen Threadripper 1920X производительнее и дешевле топового Core i9-7900X

17.07.2017 10:07 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания AMD огласила стоимость процессоров Ryzen Threadripper, которые предназначены для высокопроизводительных систем и должны составить конкуренцию дорогим представителям семейства Intel Skylake-X.

Стоимость Ryzen Threadripper 1920X с 12 вычислительными ядрами частотой 3,5-4,0 ГГц составляет $800, тогда как конкурирующий Core i9-7900X обойдется в $1000. При этом в тесте Cinebench R15 решение AMD демонстрирует более высокие показатели: 2431 против 2167 баллов соответственно.

AMD Ryzen Threadripper 1920X производительнее и дешевле топового Core i9-7900X

Ryzen Threadripper 1950X с 16 вычислителями ядрами частотой 3,4-4,0 ГГц стоит $1000 и набирает в этом же тесте 3062 балла.

Новые высокопроизводительные процессоры Ryzen Threadripper поступят в продажу в начале августа. Где-то к этому же времени появятся результаты их тестирования в реальных программах, которые позволят сделать объективные выводы об их производительности и конкурентоспособности.

 
 
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