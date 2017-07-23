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Samsung: презентация Galaxy Note 8 состоится 23 августа

24.07.2017 08:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Презентация нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 8 состоится 23 августа текущего года. Об этом свидетельствует разосланное компанией приглашение для прессы на мероприятие Galaxy Unpacked, которое пройдет в Нью-Йорке.

Galaxy Note 8 приписывают 6,4-дюймовый экран с поддержкой перьевого ввода, процессор Qualcomm Snapdragon 835 (для североамериканского рынка) или Exynos 9 Octa 8895 (для остального мира), 6 ГБ оперативной памяти, интегрированный в корпус стилус S-pen, а также сдвоенную камеру с 12-мегапиксельным широкоугольным объективом и 13-мегапиксельным телеобъективом. Сканер отпечатков пальцев будет расположен на тыльной стороне рядом с камерой. Устройство будет работать под управлением операционной системы Android 7 Nougat.

Samsung: презентация Galaxy Note 8 состоится 23 августа

Смартфон Samsung Galaxy Note 8 ориентировочно поступит в продажу в конце августа или в сентябре. Стоимость устройства составит около $1000.

 
 
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Презентация нового флагманского смартфона Samsung Galaxy Note 8 состоится 23 августа текущего года. Об этом...

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