В Минске открыт самый крупный в стране дата-центр стоимостью 20 миллионов долларов

Мобильный оператор velcom открыл в Минске самый крупный в стране дата-центр. Дата-центр станет 41-м в мировой сети телекоммуникационного гиганта America Movil.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Проектировали и строили объект по международным стандартам с учетом потребностей как белорусских, так и зарубежных компаний. Дата-центр прошел независимую сертификацию от специалистов Uptime Institute (UI) и получил сертификат Tier III в категориях Design и Facility по международному стандарту оценки надежности.

Дата-центр занимает 35 тыс. кв. м, что сравнимо с 5 футбольными полями. Комплекс позволит разместить 800 серверных стоек — больше, чем какой-либо другой центр обработки данных в Беларуси. Общая электрическая мощность также рекордная — 8 МВт, что сопоставимо с потребностью спального микрорайона на 1 тысячу квартир.

Кроме того, здесь построена опорная резервная сеть протяженностью 43 км. Она связывает дата-центр с головным офисом оператора на улице Интернациональной и центром управления сетью (Network and Service Operation Center) на улице Захарова. Сеть имеет высокую пропускную способность — 1 Тбит/сек.

Дата-центр будет функционировать в режиме 24/7 365 дней в году. Предусмотрена служба безопасности, которая ведет круглосуточное наблюдение за объектом с помощью 156 HD-камер.

Строительство дата-центра заняло два года и обошлось в 20 млн долларов. Еще $ 30−50 млн будет вложено в расширение объекта с учетом спроса. Экспортный потенциал в первые годы работы комплекса составит 2−5 млн долларов, сообщили в компании.