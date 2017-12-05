|
Samsung рекламирует свои новые телевизоры с помощью гипноза
06.12.2017 15:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Samsung запустила в Швеции сервис под названием Unspoil Me. С его помощью пользователь сможет забыть знакомый сериал, чтобы вновь насладиться его просмотром,
Сеанс длится 18 минут. Все это время перед пользователем вращается спираль, а мужской голос гипнотизера просит расслабиться и не отводить взгляд от экрана.
Перед тем, как попробовать Unspoil Me, Samsung просит пользователя подтвердить, что тот старше 18 лет и «полностью здоров психически». Создатели сервиса рекомендуют после сеанса гипноза лечь спать. Якобы после этого человек уже не вспомнит содержание любимого сериала.
На официальном сайте Samsung запуск сервиса
Впрочем, реклама есть реклама. Большой пользы от сервиса, по словам журналистки издания CNET Кэти Коллинз, нет. Она попробовала сервис, но после сеанса не забыла ни сюжет, ни героев сериала «Большая маленькая ложь».
Смотрите, сколько у нас стоят популярные телевизоры Samsung:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Samsung запустила в Швеции сервис под названием Unspoil Me. С его помощью пользователь сможет забыть знакомый сериал, чтобы вновь насладиться его просмотром, пишет Meduza....
|
Архив (Новости Hi-Tech)
Комментарии