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Samsung рекламирует свои новые телевизоры с помощью гипноза

06.12.2017 15:24 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Samsung запустила в Швеции сервис под названием Unspoil Me. С его помощью пользователь сможет забыть знакомый сериал, чтобы вновь насладиться его просмотром, пишет Meduza. Таким образом в компании решили прорекламировать свои новые телевизоры.

Сеанс длится 18 минут. Все это время перед пользователем вращается спираль, а мужской голос гипнотизера просит расслабиться и не отводить взгляд от экрана.

Samsung рекламирует свои новые телевизоры с помощью гипноза
Фото: Meduza

Перед тем, как попробовать Unspoil Me, Samsung просит пользователя подтвердить, что тот старше 18 лет и «полностью здоров психически». Создатели сервиса рекомендуют после сеанса гипноза лечь спать. Якобы после этого человек уже не вспомнит содержание любимого сериала.

На официальном сайте Samsung запуск сервиса связали с новыми телевизорами, построенными по технологии QLED. В компании объяснили, что они хотят помочь пользователям заново пережить ощущения от просмотра их любимых телешоу именно на QLED-моделях. И единственное, что мешает получить максимум эмоций, это то, что "вы уже знаете, чем все закончится".

Впрочем, реклама есть реклама. Большой пользы от сервиса, по словам журналистки издания CNET Кэти Коллинз, нет. Она попробовала сервис, но после сеанса не забыла ни сюжет, ни героев сериала «Большая маленькая ложь».

Смотрите, сколько у нас стоят популярные телевизоры Samsung:

 
 
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Samsung запустила в Швеции сервис под названием Unspoil Me. С его помощью пользователь сможет забыть знакомый сериал, чтобы вновь насладиться его просмотром, пишет Meduza....

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