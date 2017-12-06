ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Только купите": какие бонусы предлагают белорусам при покупке iPhone X

07.12.2017 08:03 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Официальные продажи iPhone X стартуют в Беларуси уже завтра - 8 декабря. Многие продавцы за покупку и предзаказ смартфона предлагают различные бонусы и подарки. Мы собрали самые интересные предложения в один материал.

"Только купите": какие бонусы предлагают белорусам при покупке iPhone X
Фото: The Verge

i-Store: старые iPhone в зачет стоимости новых iPhone X

В магазинах сети i-Store при покупке iPhone X предложат сдать в зачет стоимости новинки более старые смартфоны Apple, начиная от модели iPhone 4S. Сделать это будет возможно с первого дня продаж, 8 декабря.

"Только купите": какие бонусы предлагают белорусам при покупке iPhone X

Больше всех смогут сэкономить владельцы прошлогоднего iPhone 7 Plus — за него получится выручить до 1500 рублей. За iPhone 7 предложат до 1300 рублей. Модели iPhone 6S Plus и iPhone 6S «сбросят» соответственно до 900 и 800 рублей, iPhone 6 Plus — до 700 рублей, iPhone 6 — до 300 рублей. За компактные iPhone SE и iPhone 5S предложат до 600 и 300 рублей. При сдаче iPhone 5 и iPhone 4S получится выручить соответственно до 200 и 150 рублей.

В i-Store подчеркивают, что цифры приблизительные, а итоговая сумма зависит от состояния устройства, его возраста, числа циклов зарядки и других факторов.

Приобрести устройство можно будет как единым платежом, так и в беспроцентную рассрочку. Доставлять аппарат будут до все города Беларуси. Кроме того, при покупке смартфон предложат застраховать.

Интернет-трафик в подарок при предзаказе от velcom и МТС

Сотовый оператор velcom всем пользователям, предзаказавшим iPhone X, подарит 20 ГБ интернет-трафика на 90 дней и «Мобильное КАСКО» на сумму покрытия в 500 рублей. Кроме того, смартфон можно будет приобрести в рассрочку на 6 или 11 месяцев.

В МТС при покупке новинки всем покупателям подарят 10 ГБ мобильного интернета. Кроме того, iPhone X можно будет приобрести в рассрочку на срок до 24 месяцев.

"Только купите": какие бонусы предлагают белорусам при покупке iPhone X

Напомним: iPhone X — новый премиальный смартфон компании Apple, отличительными чертами которого являются вытянутый безрамочный экран, сдвоенная камера, а также система распознавания лиц пользователей Face ID. Последняя заменила «традиционный» сканер отпечатков пальцев, который используется для разблокировки аппарата или оплаты покупок в системе Apple Pay.

В Беларуси будут доступны iPhone X во всех цветовых исполнениях — серебристом и «сером космосе». Стоимость iPhone X с 64 ГБ памяти составит 2999 рублей. Устройство с объемом памяти в 256 ГБ обойдется в 3449 рублей.

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны компании Apple:

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальные продажи iPhone X стартуют в Беларуси уже завтра - 8 декабря. Многие продавцы за покупку и предзаказ смартфона предлагают различные бонусы и подарки....

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
На прилавках начали появляться никак не обозначенные урезанные версии Radeon RX 560. AMD извинилась за путаницу.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика