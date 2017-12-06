Названа причина отказа России от ядерного поезда

Создание боевого железнодорожного ракетного комплекса «Баргузин» было остановлено еще осенью 2016 года, сообщает ТАСС. Последними тестами, что были проведены, стали бросковые испытания с полигона в Плесецке ракеты «Ярс».





В новой госпрограмме вооружений на 2018−2027 год нет упоминаний о «Баргузине». Сообщается, что на создание БЖРК у государства не хватило денег, вместо атомного поезда решено было сосредоточиться на проектах межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» и «Рубеж».

РС-26 «Рубеж» — дальнейшее развитие проекта РС-24 «Ярс», с новыми управляемыми боевыми блоками для прорыва противоракетной обороны. Максимальная дальность новой ракеты составит 12 тыс. км, но при этом она может запускаться и на средние дальности — 2000−6000 км.

Тяжелая жидкостная межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования "Сармат" должна будет заменить стоящую на вооружении Р-36М2 «Воевода». Полезная нагрузка новинки достигнет 10 т против 8,75 у предшественницы.