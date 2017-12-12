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Наука Беларуси: искусственная кожа, беспилотники и подводный робот
13.12.2017 10:33 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 дек — Sputnik. Сотни белорусских ученых принимают участие в съезде, который второй день проходит в Беларуси, сегодня мероприятие проходит во Дворце республики, где открыта выставка достижений белорусской науки, передает корреспондент Sputnik.
В работе Второго дня съезда ученых
© Sputnik / Виктор Толочко
Электровелосипед от Академии наук Беларуси
На площадях Дворца республики представлено несколько десятков кластеров, которые демонстрируют новейшие разработки ученых в области космоса, нано- и биотехнолологий, робото- и электротехники.
В частности, министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Ващенко был представлен подводный роботизированный комплекс. Он может работать на глубине до 50 метров и заменит водолазов при поиске утонувших.
© Sputnik / Виктор Толочко
Министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Ващенко был представлен подводный роботизированный комплекс
Также на выставке представлены новинки в области биотехнологий, в частности так называемая искусственная кожа, которая применяется для лечения ожогов, белорусские комбустиологи уже начали проводить клинические испытания.
© Sputnik / Виктор Толочко
Белорусские комбустиологи уже начали проводить клинические испытания искусственной кожи, разработанной нашими учеными
Кроме этого, на выставке представлены образцы отечественных беспилотных летательных аппаратов — "семейство" БЛА "Бусел М", "Бусел М40" и "Бусел М50".
© Sputnik / Виктор Толочко
На выставке представлены образцы отечественных беспилотников
Как отметили организаторы мероприятия, в Беларуси более 25 тысяч человек выполняет научные исследования и разработки.
© Sputnik / Виктор Толочко
На площадях Дворца Республики представлено несколько десятков кластеров, которые демонстрируют новейшие разработки ученых, в том числе и в области космоса
2017-й год был объявлен в Беларуси Годом науки. Съезд ученых должен подвести его итоги. Указ президента об объявлении Года науки был направлен на то, чтобы повысить статус ученого и роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создания благоприятных условий для сохранения научного потенциала Республики Беларусь. Удалось ли выполнить все намеченное – станет ясно по итогам съезда.
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В работе второго дня съезда ученых примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко.
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