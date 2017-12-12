Наука Беларуси: искусственная кожа, беспилотники и подводный робот

МИНСК, 13 дек — Sputnik. Сотни белорусских ученых принимают участие в съезде, который второй день проходит в Беларуси, сегодня мероприятие проходит во Дворце республики, где открыта выставка достижений белорусской науки, передает корреспондент Sputnik.

В работе Второго дня съезда ученых примет участие президент Беларуси Александр Лукашенко .



© Sputnik / Виктор Толочко Электровелосипед от Академии наук Беларуси

На площадях Дворца республики представлено несколько десятков кластеров, которые демонстрируют новейшие разработки ученых в области космоса, нано- и биотехнолологий, робото- и электротехники.

В частности, министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Ващенко был представлен подводный роботизированный комплекс. Он может работать на глубине до 50 метров и заменит водолазов при поиске утонувших.



© Sputnik / Виктор Толочко Министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Ващенко был представлен подводный роботизированный комплекс

Также на выставке представлены новинки в области биотехнологий, в частности так называемая искусственная кожа, которая применяется для лечения ожогов, белорусские комбустиологи уже начали проводить клинические испытания.



© Sputnik / Виктор Толочко Белорусские комбустиологи уже начали проводить клинические испытания искусственной кожи, разработанной нашими учеными

Кроме этого, на выставке представлены образцы отечественных беспилотных летательных аппаратов — "семейство" БЛА "Бусел М", "Бусел М40" и "Бусел М50".



© Sputnik / Виктор Толочко На выставке представлены образцы отечественных беспилотников

Как отметили организаторы мероприятия, в Беларуси более 25 тысяч человек выполняет научные исследования и разработки.



© Sputnik / Виктор Толочко На площадях Дворца Республики представлено несколько десятков кластеров, которые демонстрируют новейшие разработки ученых, в том числе и в области космоса

2017-й год был объявлен в Беларуси Годом науки. Съезд ученых должен подвести его итоги. Указ президента об объявлении Года науки был направлен на то, чтобы повысить статус ученого и роли науки в выполнении задач социально-экономического развития страны, создания благоприятных условий для сохранения научного потенциала Республики Беларусь. Удалось ли выполнить все намеченное – станет ясно по итогам съезда.