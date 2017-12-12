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III конференция «СТАРТАП ГОДА»
13.12.2017 17:26 — Новости Hi-Tech | Bybanner
16 декабря 2017 года в Минске, в отеле «Виктория» пройдет итоговое стартап-событие уходящего года --конференция «
Мероприятие соберет более 500 представителей стартап-индустрии из стран Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Азии. В выставочной зоне будут экспонироваться инновационные продукты, решения и услуги. Таким образом, «СТАРТАП ГОДА» станет самым крупным и самым представительным стартап-мероприятием в Беларуси. Звание «Стартап года» является признанием со стороны сообщества инвесторов и профессионалов венчурной индустрии, как в Беларуси, так и за рубежом. Стартапы, становящиеся призерами конкурса «Стартап года», становятся объектами внимания инвесторов и довольно быстро поднимают инвестиции.
Главными целями мероприятия являются анализ трендов стартап-рынка и венчурной индустрии, определение перспективных стартапов. Мероприятие уже не первый год дает возможность стартапам проявить себя. Лучшие стартапы получают возможность доработать свой продукт и вывести его на мировой рынок под руководством ведущих специалистов в стартап-индустрии. Победители битвы стартапов в настоящее время являются динамично развивающимися бизнесами. Например, победитель битвы стартапов, которая проходила в рамках Minsk Fintech Conferense мобильное приложение по учету личных финансов PingFin – в настоящее время уже довольно успешный бизнес. Призер «Стартап года 2016» мобильное приложение по организации маршрута путешествий по странам мира Eighttoday – тоже довольно успешный бизнес, имеющий рынки сбыта как в Беларуси, так и за рубежом.
Организатором мероприятия «СТАРТАП ГОДА 2017» выступает центр поддержки предпринимательства ООО
Как отметил заместитель генерального директора компании velcom по услугам для бизнеса и облачным сервисам Денис Филазафович, участие компании в конференции обусловлено стратегическим интересом компании к развитию стартап-инфраструктуры, инновационным решениям, молодым и перспективным стартап-командам. На сегодняшний день velcom является не только крупнейшим частным телеком-оператором, но и поставщиком облачных сервисов и услуг. В сентябре этого года компания открыла собственный дата-центр – новейший высокотехнологичный комплекс, предоставляющий доступ к облачным услугам в режиме 24*7. Новый дата-центр прошел независимую сертификацию от специалистов Uptime Institute (UI) и получил сертификат Tier III в категориях Design и Facility по международному стандарту оценки надежности. Дата-центр расположен на площади в 35 тыс. кв.м и позволяет разместить 800 серверных стоек, что делает его самым большим и мощным в Беларуси. Развитие услуг дата-центра является одним из важнейших стратегических направлений для компании velcom: уже сегодня ЦОД позволяет двигаться к цифровой экономике, информатизации общества и повышению позиций Беларуси в мировом ИКТ-рейтинге.
Партнерство Белагропромбанка с организатором ключевых стартап-мероприятий в Беларуси – центром поддержки предпринимательства «Стартап технологии» – ведет свою историю с октября 2015 года, когда в центральном офисе банка состоялся конкурс бизнес-проектов Invest Weekend, – сообщили в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк». – Затем дважды подряд банк выступил партнером финала конкурса «Стартап года». За это время многие участники прошедших мероприятий продолжают успешно развиваться и создавать новые проекты. Подобные мероприятия становятся хорошей стартовой площадкой для многих талантливых предпринимателей. И нам приятно осознавать, что мы, как банк, принимаем в этом самое непосредственное участие. Поддержка молодых предпринимателей является одним из важнейших приоритетов стратегии развития Белагропромбанка.
По словам директора центра поддержки предпринимательства «Стартап теххнологии» Алексея Шабловского, участников конференции «СТАРТАП ГОДА» ожидают панельные дискуссии и мастер-классы с участием представителей венчурных фондов и акселераторов, бизнес-ангелов и других участников венчурного рынка. В рамках мероприятия состоится международная битва стартапов в треках FinTech&Blockchain, Health&MedTech, Energy, EdTech, Smart Retail&Е-Commerce, Аrtificial intelligence, IoT, Industry&services и др.
Среди экспертов и инвесторов:
то ждет призеров конкурса сатртапов «СТАРТАП ГОДА»?
Организаторы и партнеры мероприятия приготовили ряд интересных и, главное, полезных призов.
velcom предоставит победителям каждой номинации ваучеры на использование вычислительных ресурсов и дискового пространства для реализации IT-задач любой сложности на мощностях дата-центра velcom.
Лучший проект на выбор компании SKY INCOM получит денежный приз в эквиваленте 1000$.
Нью-Йоркский акселератор Starta учредил собственный приз для победителя конкурса стартапов, конференции «СТАРТАП ГОДА 2017». Победитель конкурса получит возможность участия в ближайшем зимнем наборе на трехмесячную акселерационную программу вне конкурса, а также билет до Нью-Йорка и обратно. Стартапу, занявшему второе место предлагается пакет «Virtual Desk» – это бесплатное резидентство в коворкинге Sputnik Space в течении года с правом работать в офисе 1 неделю в месяц и юридический адрес в Нью-Йорке.
Компания SAP выберет из числа проектов-участников лучший стартап и предоставит победителю бесплатный доступ к продуктивному аккаунту на SCP сроком на год и приглашение на SAP Forum Moscow.
Партнер трека Energy инвестиционный фонд Contrarian Ventures выберет из числа проектов-участников трека лучший стартап и предоставит победителю участие в большой недельной программе Fast Track Accelerator Program.
Лучший проект на выбор «Российской венчурной компании» получит сертификат на персональное сопровождение проекта до и после подачи заявки в трек «Двойные технологии» акселератора GenerationS.
Компания
Кроме того, для призеров приготовила ряд подарков компания SVEN: игровые комплекты, акустические системы, флагманские гарнитуры и др.
Интернет-магазин
Приглашаем к участию в главном стартап-событии уходящего года «СТАРТАП ГОДА 2017».
Как мероприятие «СТАРТАП ГОДА» проходило в 2016 году:
Об организаторе
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Контакты: +375(44)587-57-81, +375(29)763-60-12,
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16 декабря 2017 года в Минске, в отеле «Виктория» пройдет итоговое стартап-событие уходящего года --конференция «СТАРТАП ГОДА 2017».
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