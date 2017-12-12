ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России построили титановый экзоскелет, который нельзя применять

13.12.2017 17:25 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Титановый экзоскелет для экипировки «солдата будущего» построен в России, но электромоторов и аккумуляторов для него создать пока не удалось, сообщает ТАСС.

В России построили титановый экзоскелет, который нельзя применять
Изображение носит иллюстративный характер. Фото: timpul.md

Генеральный директор ЦНИИТОЧМАШ — компании разработчика «Ратника» — Дмитрий Семизоров рассказал, что была создана сложная структурированная титановая конструкция, очень жесткая, но очень легкая. Пока к экзоскелету не присоединены двигатели, но в конструкции предусмотрены места, где они должны располагаться.

Семизоров отметил, что пока такие электромоторы в России не производятся, но разработки ведутся. В качестве альтернативы возможно использование в качестве движителей для экзоскелета синтетических мышц (материалов, сокращающихся под действием тока), однако они, как утверждает Семизоров, сейчас сильно уступают электромоторам по критерию «цена — эффективность».

Он также уточнил, что мощный компактный аккумулятор, который нужен и для электромоторов, и для синтетических мышц, пока не создан нигде в мире

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Титановый экзоскелет для экипировки «солдата будущего» построен в России, но электромоторов и аккумуляторов для него создать пока не удалось, сообщает ТАСС.

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Американская компания Mapbox купила белорусский стартап
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика