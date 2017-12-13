Белорусский суперкомпьютер стал 98-м в мире по производительности

МИНСК, 14 дек – Sputnik. Белорусская суперкомпьютерная установка "СКИФ К-1000" заняла 98-е место в списке 500 самых производительных компьютеров мира, она является самым мощным компьютером на территории СНГ и Восточной Европы.

Суперкомпьютер внесли в список главных достижений года науки в Беларуси, завил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.

"В Год науки мы достигли результата по ряду научно-технических направлений. Был разработан портативный суперкомпьютер, который выполняет до 20 триллионов операций в секунду и в 2,5 раза превосходит по мощности исходный суперкомпьютер "СКИФ", – цитирует БелТА слова Гусакова.

Рейтинг наиболее мощных суперкомпьютерных установок мира TOP-500 издается с 1993 года и является самым авторитетным источником данных о мировых сверхпроизводительных вычислительных ресурсах. В первую сотню в новой редакции рейтинга вошли суперкомпьютерные установки шестнадцати стран.

Разработка "СКИФ-1000" ведется в рамках программы "СКИФ" Союзного государства. Уникальные вычислительные мощности "СКИФ К-1000" планируется применять для научных исследований, инженерных расчетов, проектирования и моделирования сложных машиностроительных объектов.