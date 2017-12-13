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Белорусский суперкомпьютер стал 98-м в мире по производительности
14.12.2017 17:31 — Новости Hi-Tech | Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 дек – Sputnik. Белорусская суперкомпьютерная установка "СКИФ К-1000" заняла 98-е место в списке 500 самых производительных компьютеров мира, она является самым мощным компьютером на территории СНГ и Восточной Европы.
Суперкомпьютер внесли в список главных достижений года науки в Беларуси, завил председатель Президиума НАН Владимир Гусаков.
"В Год науки мы достигли результата по ряду научно-технических направлений. Был разработан портативный суперкомпьютер, который выполняет до 20 триллионов операций в секунду и в 2,5 раза превосходит по мощности исходный суперкомпьютер "СКИФ", – цитирует
Рейтинг наиболее мощных суперкомпьютерных установок мира TOP-500 издается с 1993 года и является самым авторитетным источником данных о мировых сверхпроизводительных вычислительных ресурсах. В первую сотню в новой редакции рейтинга вошли суперкомпьютерные установки шестнадцати стран.
Разработка "СКИФ-1000" ведется в рамках программы "СКИФ" Союзного государства. Уникальные вычислительные мощности "СКИФ К-1000" планируется применять для научных исследований, инженерных расчетов, проектирования и моделирования сложных машиностроительных объектов.
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Белорусский портативный суперкомпьютер выполняет до 20 триллионов операций в секунду и в 2,5 раза превосходит по мощности исходный суперкомпьютер "СКИФ".
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