Qualcomm тестирует SoC Snapdragon 670

Известный инсайдер Роланд Куандт на своей страничке в Twitter сообщил, что Qualcomm уже тестирует пока еще не анонсированную однокристальную систему Snapdragon 670, которая должна прийти на смену актуальной для среднего ценового сегмента SoC Snapdragon 660.





Конфигурация тестового устройства предусматривает поддержку 4 или 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, 64 ГБ флэш-памяти eMMC 5.1, экранов разрешением 2560 x 1440 пикселей, а также камер на сдвоенных датчиках 22,6 Мп и 13 Мп.

Стоит отметить, что на данный момент данная конфигурация характерна больше для верхнего сегмента рынка смартфонов. Все это хорошо иллюстрирует повышение доступности передовых технологий для массового пользователя.