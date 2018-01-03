Apple продолжает сглаживать ситуацию с намеренным замедлением старых моделей iPhone: теперь можно заменить аккумуляторы в любом состоянии

Компания Apple продолжает работать над тем, чтобы скандал с намеренным замедлением старых моделей iPhone поскорее все забыли. Ранее купертинцы понизили стоимость замены аккумуляторов iPhone 6 и более новых моделей с $79 до действительно очень приятных $29, но замена распростронялась только на те батареи, емкость которых, по результатам теста, составляла менее 80% от исходной. Теперь же данная возможность доступна без прохождения теста, и пользователи, которым ранее было отказано, могут повторно обратиться в официальный сервис.





Напомним, Несколько недель назад Apple публично расписалась в том, что специально программно замедляет старые модели iPhone, как они утверждают, ради стабильности и защиты от выхода устройств из строя. Замедление отмечается в новых версиях iOS при прямой зависимости от износа батареи, и может достигать двукратного падения производительности. Возникшая ситуация вскоре приобрела опасный ход, потому как к постоянно растущему числу частных и коллективных исков от пользователей прибавилась заинтересованность государственных регуляторов, таких как Korea Communications Commission.