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Apple продолжает сглаживать ситуацию с намеренным замедлением старых моделей iPhone: теперь можно заменить аккумуляторы в любом состоянии

03.01.2018 22:53 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Apple продолжает работать над тем, чтобы скандал с намеренным замедлением старых моделей iPhone поскорее все забыли. Ранее купертинцы понизили стоимость замены аккумуляторов iPhone 6 и более новых моделей с $79 до действительно очень приятных $29, но замена распростронялась только на те батареи, емкость которых, по результатам теста, составляла менее 80% от исходной. Теперь же данная возможность доступна без прохождения теста, и пользователи, которым ранее было отказано, могут повторно обратиться в официальный сервис.

Apple продолжает сглаживать ситуацию с намеренным замедлением старых моделей iPhone: теперь можно заменить аккумуляторы в любом состоянии

Напомним, Несколько недель назад Apple публично расписалась в том, что специально программно замедляет старые модели iPhone, как они утверждают, ради стабильности и защиты от выхода устройств из строя. Замедление отмечается в новых версиях iOS при прямой зависимости от износа батареи, и может достигать двукратного падения производительности. Возникшая ситуация вскоре приобрела опасный ход, потому как к постоянно растущему числу частных и коллективных исков от пользователей прибавилась заинтересованность государственных регуляторов, таких как Korea Communications Commission. 

 
 
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