Sony представила смартфоны Xperia XA2, XA2 Ultra и доступный L2

Компания Sony к открытию CES 2018 подготовила линейку новых смартфонов Xperia - XA2, XA2 Ultra и бюджетную модель L2.





Смартфон Sony Xperia XA2 получил 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей, 8-мегапиксельную фронтальную и 23-мегапиксельную основную камеру. Аппаратной основой выступает SoC Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD через гибридный слот для второй SIM-карты. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки QuickCharge 3.0





Модель Xperia XA2 Ultra порадует диагональю 6 дюймов, сдвоенной селфи-камерой 8+16 Мп, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ втроенной флэш-памяти в максимальной комплектации. Помимо слота для второй SIM имеется отдельный для microSD. Аккумулятор более емкий, чем у основной модели - 3580 мАч.

Обе новинки поддерживают LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, 3,5-мм Jack для наушников и порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.





Самый доступный телефон новой линейки Xperia L2 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 x 720 пикселей, 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой выступил четырёхъядерный MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Поддерживаются LTE, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, порт USB Type-C и 3,5-мм Jack для наушников. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Sony Xperia XA2, XA2 Ultra и L2 поступят на прилавки в течении месяца. Цены будут объявлены дополнительно.