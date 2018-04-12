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Sony представила смартфоны Xperia XA2, XA2 Ultra и доступный L2

08.01.2018 23:08 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Sony к открытию CES 2018 подготовила линейку новых смартфонов Xperia - XA2, XA2 Ultra и бюджетную модель L2.

Sony представила смартфоны Xperia XA2, XA2 Ultra и доступный L2

Смартфон Sony Xperia XA2 получил 5,2-дюймовый дисплей с разрешением 1920 x 1080 пикселей, 8-мегапиксельную фронтальную и 23-мегапиксельную основную камеру. Аппаратной основой выступает SoC Qualcomm Snapdragon 630, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD через гибридный слот для второй SIM-карты. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч с поддержкой быстрой зарядки QuickCharge 3.0

Sony представила смартфоны Xperia XA2, XA2 Ultra и доступный L2

Модель Xperia XA2 Ultra порадует диагональю 6 дюймов, сдвоенной селфи-камерой 8+16 Мп, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ втроенной флэш-памяти в максимальной комплектации. Помимо слота для второй SIM имеется отдельный для microSD. Аккумулятор более емкий, чем у основной модели - 3580 мАч. 

Обе новинки поддерживают LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, 3,5-мм Jack для наушников и порт USB Type-C. Работа производится под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo.

Sony представила смартфоны Xperia XA2, XA2 Ultra и доступный L2

Самый доступный телефон новой линейки Xperia L2 оснащается 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением 1280 x 720 пикселей, 13-мегапиксельной основной и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой выступил четырёхъядерный MediaTek MT6737T с тактовой частотой 1,5 ГГц, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD. Поддерживаются LTE, Bluetooth 4.2, GPS, NFC, порт USB Type-C и 3,5-мм Jack для наушников. Аккумулятор обладает ёмкостью 3300 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.1.1 Nougat.

Sony Xperia XA2, XA2 Ultra и L2 поступят на прилавки в течении месяца. Цены будут объявлены дополнительно.

 
 
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Компания Sony к открытию CES 2018 подготовила линейку новых смартфонов Xperia - XA2, XA2 Ultra и бюджетную модель L2. ...
 
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