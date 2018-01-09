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Samsung представила смартфон Galaxy J2 Pro (2018)

09.01.2018 23:05 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Компания Samsung, отнюдь не в рамках CES 2018, анонсировала во Вьетнаме бюджетный смартфон Galaxy J2 Pro (2018).

Samsung представила смартфон Galaxy J2 Pro (2018)

Смартфон имеет размеры 143,8 x 72,3 x 8,4 мм, а вес — 153 грамма. Онащается 5-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением всего 950 x 540 пикселей, 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Аппаратной основой стал восьмиядерная ожнокристальная система с тактовой частотой 1,4 ГГц, 1,5 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной флеш-памяти. Имеется возможность расширения карточками объёмом до 256 ГБ. Поддерживаются Wi-Fi 802.11 и Bluetooth 4.2, но NFC и дактилоскопического датчика нет. Аккумулятор обладает ёмкостью 2600 мАч. Работа производится под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Samsung Galaxy J2 Pro редлагается в черном, голубом и золотистом по цене порядка $145.

 
 
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Компания Samsung, отнюдь не в рамках CES 2018, анонсировала во Вьетнаме бюджетный смартфон Galaxy J2 Pro (2018). ...

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