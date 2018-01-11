Samsung Galaxy S9 подтвержден к анонсу на MWC 2018

Презентация новых флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ состоится в рамках выставки MWC 2018, которая пройдет в Барселоне с 26 февраля по 1 марта. Об этом официально сообщил глава мобильного подразделения компании Ди Джей Кох.

Новые аппараты будут похожи на прошлогодний Galaxy S8. Однако экран станет еще больше – компания решила еще сильнее сузить экранные рамки сверху и снизу, что позволило увеличить размеры дисплея без манипуляций с габаритами корпуса.





Сканер отпечатков пальцев переедет прямо под камеру, как это реализовано в аппаратах других производителей. А двойная камера достанется только старшей модели.

Кроме того, имеются данные о том, что компания использует новую материнскую плату, которая занимает меньше места и позволяет установить более емкую L-образную батарею.